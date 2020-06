Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Die beiden ersten Reihen der Michaelskirche hatte man am Sonntagmorgen vorsichtshalber freigehalten. Immerhin war unterhalb des Altars ein Instrument aufgebaut, das seinen erhabenen Klang – und wer weiß schon was noch alles – gewöhnlich kilometerweit über Berge und Täler schickt: Mit Alphorn und Truhenorgel umrahmten der Geograf und Geologe Dr. Bernd Strey und der evangelische Bezirkskantor Andreas Fauß den Gottesdienst zu "Trinitatis" in einer eher ungewöhnlichen Instrumentenkonstellation.

Als Student an der Uni Heidelberg hatte eine Exkursion Strey einst in die Walliser Alpen geführt. Dort erlebte er zum ersten Mal Alphornbläser. "Ich war völlig fasziniert", erinnerte er sich im Anschluss an den Gottesdienst. "Damals nahm ich mir vor: ‚Das will ich irgendwann lernen.‘" Jahre später nahm er Kurse in der Schweiz, erwarb sein eigenes Instrument und machte das Alphornspiel zu seinem Lieblingshobby.

In seiner Heimatstadt Essen spielte er jahrelang in einer Alphorngruppe, die sich speziell der kirchlichen Alphorn-Musik verschrieben hatte. "Es gibt etwa ein Dutzend Alphorn-Messen", so Strey, der seit ein paar Jahren nun sein Domizil am Katzenbuckel hat. Und jeden zweiten Montag und Mittwoch im Monat betreut er vormittags die "offene Michaelskirche". In dieser Zeit übt er auch des öfteren auf seinem Alphorn. Interessierten Besuchern erläutert er dann die Funktionsweise des Instruments, und: "Die Leute dürfen sich ein Stück wünschen."

Für den Dreifaltigkeitssonntag hatte Strey in Abstimmung mit Fauß zwei Stücke aus der "Alphornmesse" von Herbert Bitschnau ausgewählt. Urtümliche Klänge erfüllten die Michaelskirche, als die beiden Musiker den "Einzug" daraus zu Beginn des Gottesdienstes intonierten. Wobei Streys Alphorn die tiefste der drei darin vorgesehenen Stimmen übernahm, während Fauß die anderen beiden Stimmen "und noch ein paar Verzierungen dazu" der Truhenorgel entlockte.

Eigentlich hätte an diesem Sonntagmorgen die "Jubelkonfirmation" für 50-, 60- und 70-jährige Konfirmationsjubilare mit Posaunen und Trompeten gefeiert werden sollen, informierte Dekan Ekkehard Leytz die Besucher. Doch diese musste wegen Corona entfallen. So übernahmen Strey und Fauß die besondere musikalische Gestaltung des Gottesdienstes.

Während die von Leytz oder Fauß stellvertretend für alle Anwesenden gesungenen Gemeindelieder rund um das Thema "Segen" allein von der Orgel begleitet wurden, kam das Alphorn bei einem Zwischenspiel "Nach der Lesung" noch ein weiteres Mal zum Einsatz. Für Andreas Fauß war das von Pfarrer Gero Albert angeregte Zusammenspiel von Alphorn und Orgel ein Novum. "Aber ich finde es schön, wenn Gemeindemitglieder sich in die Begleitung des Gottesdienstes einbringen", so der Kantor.