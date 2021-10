Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Keine Privatpersonen, wie im Artikel ’Den Hallen in der Güterbahnhofstraße droht der Abriss’ (siehe unten) zu lesen war, sondern Gewerbetreibende waren in den Hallen in der Güterbahnhofstraße untergebracht", betont Willi Rebscher. Und die hätten nun alle Probleme gehabt (oder haben sie noch), etwas Neues zu finden. Was ihn aber viel mehr ärgert, ist, dass er 15 Jahre lang von der Stadt gehört hat, dass die Hallen weg sollen, es aber nie ein "richtiges Konzept für etwas Neues" gab – und bis heute nicht gibt.

Willi Rebscher hat mit seinem Bruder Manfred Rebscher die insgesamt vier Hallen auf gepachtetem Grundstück besessen. Gebaut wurden die Hallen "in den 1980er-Jahren, als das Gelände noch der Bundesbahn gehörte". Wie Willi Rebscher weiter erklärt, ging der Vertrag von der Bahn dann vor einigen Jahren an die Stadt über. "Darüber haben uns sowohl die Bahn als auch die Stadt informiert." Willi Rebscher hatte anfangs noch seinen Getränkevertrieb in einem Teil der Hallen. Als er diesen aufgab, vermietete er an die Firma Weba. "Ich wollte das Gelände immer der Stadt abkaufen, aber die Stadt hat sich nie darauf eingelassen." Der frühere Bürgermeister Bernhard Martin habe ihm mal versprochen, dass wenn das Gelände verkauft werden solle, er on oberster Stelle stünde; "doch dazu kam es nie". Stattdessen habe die Stadt ihm seit 15 Jahren immer gesagt, dass er "raus" aus den Hallen müsse. Wie eine künftige Planung vonseiten der Stadt aussehe, sei immer unklar gewesen: "Ich habe immer gefragt, ob es einen Plan gibt, aber den gab es nie".

In den vergangenen Jahren nun sind laut Willi Rebscher "verschiedene Gewerbetreibende" in die Hallen eingezogen. Im März kam die Kündigung von der Stadt, woraufhin Willi Rebscher allen seinen Mietern kündigen musste. Bereits zum 30. September musste alles leer sein. "Es war für alle sehr schwer, etwas Neues zu finden. Zwei Mieter sind immer noch drin, weil sie einfach keinen adäquaten Platz in der Umgebung finden; der Rest ist jetzt mit viel Anstrengung raus." Natürlich entfallen damit auch die bislang von Rebschers in das Stadtsäckel eingezahlten Gewerbesteuer und Mieten.

Willi Rebscher empört sich vorrangig darüber, dass der Abriss jetzt geplant ist, (laut unserem gestrigen Artikel für Ende 2021/Anfang 2022), es aber noch keinen Entwurf für etwas Neues gibt. Er bezieht sich damit ebenfalls auf unseren Artikel, in dem es von städtischer Seite hieß, dass eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist, Details aber noch nicht vorliegen. "Vielleicht bleibt auch alles für die nächsten zehn Jahren unbebaut", mutmaßt er. "Der Stadt fehlt ein richtiges Konzept. Und die Stadt ist nicht bereit, etwas für Kleingewerbetreibende zu tun; weder für die, die jetzt die Hallen genutzt haben, noch für künftige. Und dann wird jetzt mit dem Abriss plötzlich Tempo gemacht, obwohl noch nichts geplant ist."

Für Willi Rebscher und seinen Bruder ist die Sache eigentlich mit der Kündigung gelaufen. Den Abriss der Hallen will die Stadt übernehmen, doch beschäftigen tut Willi Rebscher das Ganze immer noch. Er versteht auch nicht, warum sich beim Regenüberlaufbecken, welches sich auch auf dem Gelände befindet, nach so vielen Jahren noch nichts weiter getan hat, und dem Gemeinderat erst im November eine Entwurfsplanung vorgestellt werden soll.

Update: Donnerstag, 7. Oktober 2021, 17.41 Uhr

Den Hallen in der Güterbahnhofstraße droht bald der Abriss

Die Hallen in der Güterbahnhofstraße werden bald abgerissen. Vorne (r.) zum Rewe hin ist das Regenüberlaufbecken geplant; hinten (l.) der Skaterpark, danach kommt das Kulturzentrum Depot 15/7. Foto: Martina Birkelbach

Eberbach. (mabi) Ende 2021/Anfang 2022 ist laut dem städtischen Pressesprecher der Abbruch der bislang von Privatpersonen genutzten Hallen in der Güterbahnhofstraße geplant. Die Hallen liegen zwischen Rewe-Markt und Kulturzentrum Depot 15/7; zwischen den Hallen und dem Depot 15/7 befindet sich die Fläche, die bislang für den Skaterpark vorgesehen ist.

Wie Ingo Moneta weiter erklärt, sieht das vom Gemeinderat im November 2020 beschlossene Entwicklungskonzept "Güterbahnhofstraße" (1. Änderung) auf diesem Grundstück nach dem Abriss eine gewerbliche Nutzung vor. Genauere Details liegen derzeit noch nicht vor, "da der Bereich mit einem Bebauungsplan überplant werden soll".

Eine Nutzung der geplanten Gewerbefläche hänge unter anderem auch vom Bau des Regenüberlaufbeckens ab. Dieses ist wiederum vor den Hallen geplant, wo zuletzt die Freiwillige Feuerwehr während des Umzugs noch Material lagerte. Die Entwurfsplanung des Regenüberlaufbeckens soll dem Gemeinderat im November vorgestellt werden. Ziel ist es, so Pressesprecher Moneta, das Becken noch dieses Jahr im Gemeinderat freigeben zu können und dann 2022 die wasserrechtliche Genehmigung einzuholen.