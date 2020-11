Obwohl recht spontan aus der Not heraus entworfen hat sich die Ersatzaktion „Vier plus Eins“ für den coronabedingt abgesagten Apfeltag bewährt, freut sich EWG-Vorsitzender Dietrich Müller. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. "Unser größter Wettbewerber ist die Couch, von der aus die Leute bestellen und es sich schicken lassen", erklärt Dietrich Müller. Trotz der Konkurrenz des Onlinehandels und trotz der pandemieverursachten Krise bleibt der Vorsitzende der Eberbacher Werbegemeinschaft optimistisch. Handel am Standort bleibt weiter möglich. Wie kreativ man dabei sein kann, belegen die jüngsten flexiblen Antworten auf die Verbote der traditionellen EWG-Events "Apfeltag" und "Feuer & Flamme". Und im Dezember soll’s mit gleichem Elan weiter gehen.

"Die Apfeltagaktion haben wir mittlerweile abgeschlossen und abgerechnet. Die Kollegen überweisen dieser Tage den Vereinen ihre Spenden". Insgesamt fließen über 2.800 Euro an Fanfarenzug Eberbach, Club Eulenspiegel, Eberbacher SC, Riverside-Gospel-Singers und Reservistenkameradschaft Eberbach. Das sind jene Vereine, die der EWG beim Apfeltag zur Seite standen und dieses Jahr keine Einnahmen erzielen konnten.

Zwischen 1. und 24. Oktober hatten 18 teilnehmende EWG-Mitgliedsunternehmen dazu aufgerufen, die Rabattaktion "Eberbacher Apfeltage – mal anders" mitzumachen. Bei einem Einkauf von über 50 Euro gab’s für die Kunden vier Euro Nachlass und einen Euro für einen der fünf Vereine, die der Kunde ankreuzen konnte. Von den 10.000 vorbereiteten Gutscheinen wären 10.000 Euro Zuwendung maximal möglich gewesen. Über ein Viertel ist es geworden – im Schnitt 560 Euro pro Verein, allerdings auch durch Zugabe und Aufrundung seitens einzelner EWG-Mitglieder.

"Wir haben sehr positive Rückmeldungen auf die Aktion bekommen und wollen so etwas auch wieder mal anbieten, dann aber vielleicht nicht so aus der Hüfte heraus geschossen, wie das jetzt nach der Apfeltag-Absage erforderlich war, sondern mit Überlegungen, dass man die Aktion dann nicht mehr so erklären muss", bilanziert Müller. Viele Details seien "beratungsbedürftig" gewesen. Grundidee war, die Vereine zu unterstützen und den "starken Partnern" in Eberbachs Handel, Handwerk, Gastronomie und Dienstleistung das Kundenkaufinteresse zu erhalten.

"Das muss sich erst mal etablieren", ist sich Kai Bissdorf von BiNe Haustechnik sicher. Der Gewerbetreibende ist auch EWG-Mitglied und hat die Apfeltag-Karten bei Kundenkontakten und mit dem Rechnungsversand verteilt.

Bissdorf bestätigt Müller: "Das war eine gelungene Aktion. Das hatten wir auch als Feedback." Nur müsse man damit weiter im Gespräch bleiben, die teils neuen Angebote auch über soziale Medien kommunzieren.

Im Vergleich dazu längst und gut eingeführt ist die Weihnachtsverlosung, die auch 2020 angeboten werden soll. Dieter Müller: "Die Lose dafür sind gerade im Druck, aber wie bei allem derzeit muss ich unter Vorbehalt sagen: mal schauen, wie es dann ausgeht."

Die EWG-Geschäfte hoffen, dass sie die Weihnachtszeit für ihre Kundschaft öffnen dürfen, denn beim Einkaufen in Eberbachs Einzelhandelsfachgeschäften müsse kein Kunde befürchten, sich anzustecken. "Wir haben alle ausreichend Platz die Abstände einzuhalten." Alle Geschäfte haben Hygienekonzepte, und die Mitarbeiter sind gehalten, auf die Regeln zu achten, so Müller: "Wir können unser Kunden sicher und mit Abstand beraten."

Dennoch sei jetzt im November die Kundenfrequenz alarmierend gesunken. Manche Unternehmen beklagten dramatische Umsatzeinbrüche bis zur Hälfte des in diesem Monat sonst Üblichen. "Da kannst Du Deine Kosten gar nicht so weit runterfahren, weil irgendjemand muss ja im Laden stehen, und Strom fürs Licht brauchst Du ja auch." Während im März/April Geschäfte komplett geschlossen waren, komme es jetzt darauf an, "trotz der unsicheren Situation den Kontakt zu den Kunden pflegen und halten zu können".

Während der Onlineversandhandel für einen einzelnen Einzelhändler nicht auf Augenhöhe mit den großen Wettbewerbern möglich ist, bieten doch verschiedene Eberbacher Geschäftsleute wie etwa Müllers Modehaus auch an, telefonisch zu beraten, eine Warenauswahl zusammenzustellen und nach Hause zu liefern sowie abzuholen. Müller: "Die Service - und Dienstleistungsbereitschaft ist vorhanden.

Die Verbraucher in Eberbach und im Umland haben es in der Hand: wenn sie sich loyal zeigen und durch ihr Interesse und ihren Einkauf in den Geschäften zu deren Umsatz beitragen, ermöglichen sie es, dass es diesen stationären Einzelhandel mit seinen individuell handhabbaren Angeboten auch weiter am Standort geben kann.

Nach dem "Feuer & Flamme"-Ersatz "XL-Einkaufsfreitag" Anfang November erhalten Kunden weitere Gelegenheiten: So soll es nochmals neben den regulären Öffnungszeiten im Dezember an den zwei Freitagen 4. und 18. Dezember XL-Einkaufsabende geben. Die Öffnungszeiten sind um eineinhalb bis zwei Stunden bis 20 Uhr verlängert und bieten Gelegenheit zu entspanntem Einkaufsbummel in Eberbachs Innenstadt.

Müller: "Wir müssen gucken, was wir am besten aus der Situation machen können. Den Job als Einzelhändler kannst du nur machen, wenn du geborener Optimist bist."

Und EWG-Vorstandsmitglied Christine Wolff vom Reformhaus Wolff erläutert: "Alles, was bei den EWG-Events für Atmosphäre sorgt und Möglichkeit zum Zusammenstehen bietet wie Essen, Trinken und Sitzgelegenheiten, ist coronabedingt derzeit unmöglich." Nun sei eben Geschäftsgeist gefragt. Wolff: "Jeder Händler muss zu seinen Produkten eine Beziehung haben. Dann bringt man die auch unter die Leute."