Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Im digitalen Zeitalter kommen Erfolgsmeldungen schnell. Viele Follower heißt: Die Sache läuft, meistens. Kann aber auch dumm laufen, wenn der vermeintliche Fan nur an Infos kommen will. Follower wissen, was wir essen, welche Serie wir gucken, wo wir politisch stehen, sie kennen unsere Vorlieben und unsere Freunde. "Wie viele eurer Follower kennt ihr eigentlich persönlich?", fragt Dominik Brück. Auf der Wiese vor der Theodor-Frey-Schule bereitet der Journalist und Medienprofi eine Klasse des Berufskollegs auf ein ziemlich angesagtes Gruppenspiel vor: In einem Escape Room müssen die Teilnehmer in einer vorgegebenen Zeit ein Problem lösen, damit sie den Raum verlassen können. Was ihnen dabei helfen kann, müssen sie selbst herausfinden und dabei eine Kette von Teilaufgaben bewältigen.

Das Setting hier: ein Hacker-Angriff. Wenn die Gruppe überhaupt eine Chance haben soll, ihn abzuwehren, muss sie die Spielregeln kennen: die Möglichkeiten und Fallstricke des Internets.

Die Schüler sind mit elektronischen Medien aufgewachsen, daheim in der digitalen Welt, viele hatten ihr erstes Handy schon in der Grundschule. Wenn Brück, nicht einmal eine Generation älter, von seiner Kindheit ohne Whatsapp-Verabredungen berichtet ("Wir sind einfach auf die Straße") und wie er nur ausnahmsweise über Papas PC ins damals neue und ziemlich lahme Internet kam, bedient er bewusst selbstironisch das Klischee "Opa erzählt vom Krieg". Jetzt lässt er die Schüler schätzen: Wie viele ihrer persönliche Daten man man im Netz wohl findet ("Ich spoiler schon mal: In ein paar Stunden werdet ihr das ganz anders sehen")? Ob und wie wie sich absichern, Fake News erkennen, ist tatsächlich alles kostenlos? Was passiert auf sozialen Medien? Fast alle nutzen Snapchat und Instagram. Darf man Bilder von anderen einfach so ins Netz stellen? Was geben wir von uns preis und "juckt mich das?" Wie erkennt man Hacker und warum tun die das? Was macht es mit uns, wenn Privates öffentlich wird?

Das betrifft den persönlichen Bereich, verändert aber unsere Welt - Arbeit, öffentliche Meinung, Politik - und die Art, wie wir miteinander umgehen. "Wir stehen noch am Anfang, aber jetzt entscheidet sich, wie die digitale Gesellschaft aussehen wird", sagt Brück, "jeder wird davon betroffen sein".

Darum sollte man die Regeln kennen. Mit der Einstellung ‚Augen zu und los‘ knallt es ziemlich sicher irgendwann: "Das ist wie beim Autofahren." Der Escape-Room ist Teil eines medien-pädagogischen Programms ("Läuft bei dir!"), mit dem die Baden-Württemberg-Stiftung Jugendlichen spielerisch demokratisches Basis-Know-How vermitteln will. Nils gefällt das: Nicht labern, handelnd lernen, so wünscht er sich Unterricht.

Als Schul-Sozialarbeiterin Dominique Didier-Hornig von dem Projekt erfahren hat - die Landeszentrale für Politische Bildung und die Stiftung Weltethos sind Projektpartner - hat sie sich sofort darum bemüht, es an die Schule zu holen. "Das Coole an der Demokratie: Ihr könnt mitbestimmen, wie die digitale Gesellschaft der Zukunft aussehen wird", sagt Brück. Noch, denn wir stünden am Anfang eines Umwälzungsprozesses, für den jetzt die Richtung bestimmt werde: "Ihr seid die Profis, nutzt die Chance".

Viola Frick, Mitarbeiterin am Projekt, begleitet die Gruppe im Escape Room. Für die Teilnehmer unsichtbar hat sie alle im Blick: "Ihr habt 45 Minuten, nutzt sie gut!"

Vorerst ratlos sehen die Schüler eine Ansammlung von Zahlencodes und Dingen ohne erkennbaren Zusammenhang: Ein Werkzeugkasten, ein Rucksack, Bücher, Namensschilder, Kinderspielzeug; es sieht aus wie das Fundbüro, in der Mitte eine Art Kommandozentrale mit Monitor und Schalttafel. Sie gucken, probieren aus, erste Erfolgserlebnisse: ein Schlüssel,der passt, aber was soll man damit? Wofür ist dieses Kabel? Eine Liste, die Wörter in Zahlencodes verschlüsselt: Passt einer? Nach und nach fügen sich Puzzleteile zusammen, eine Klappe öffnet sich, gibt ein Tablet frei.

Draußen wird über Sicherheit geredet: "Hand aufs Herz: Wer hat für jeden Account ein eigenes Passwort?" Zu umständlich und wie soll man sich die alle merken? Am Ende des Tages wissen alle, wie wichtig das ist. Wenn der Zugang einmal geknackt ist, ist alles frei, vom Bankkonto bis zu vertraulichen persönlichen Daten. Über ein geklautes Profil wird man ahnungslos zugleich Opfer und Täter, wie es der Hacker grade braucht, wenn er auf Einkaufstour geht und andere über den Tisch zieht.

Der gesicherte Überblick allerdings beamt zurück in Steinzeit: Passwörter in einem eigenen Notizbuch notieren, "old school", also analog-handschriftlich und daheim ins Nachtkästchen. "Wenn einer einbricht, sucht der ganz andere Sachen." So manchen Aha-Effekt verschafft Dominik Brück den Schülern, er will Problembewusstsein wecken und schärfen. Nils hat zu Hause sofort seine Passwörter geändert.