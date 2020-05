Eberbach. (fhs) Mit 695 Schülern beginnen am Montag auch in Eberbach an den Schulen wieder erste Unterrichtsstunden. Udo Geilsdörfer veröffentlichte dazu eine Mitteilung, berichtete aber auch als FWE-Stadtrat in der jüngsten Prösenzsitzung des Eberbacher Gemeinderats über die vorsichtige Schulöffnung:

"Alle Schüler sind versorgt", erklärte der Schulleiter der Eberbacher allgemeinbildenden Schulen, der auch im Namen des Hohenstaufen Gymnasiums (HSG) sowie der (Kreis-Berufs-) Theodor-Frey-Schule vorab seine Erklärung veröffentlicht hatte. Danach werden ab Montag, 4. Mai, die Abschlussklassen der jeweiligen Schule wieder in Präsenzveranstaltungen unterrichtet. Zu den Details habe das Kultusministerium detaillierte Anordnungen erteilt.

Am HSG beginnen die Klassenstufen 11 und 12 mit etwa 160 Schülern. In Real- und Gemeinschaftsschule (GMS) starten die Klassenstufen 9 und 10 – an der Realschule mit 160, an der GMS 75 Schüler. "Die Theodor-Frey-Schule startet mit 300 Schülern, weil fast alles Abschlussklassen sind." Zumindest die 15 Klassen, die am Montag wieder anlaufen. Alle anderen Klassenstufen werden weiter in der bisherigen Weise unterrichtet.

Der Unterricht werde aus einer Kombination von Präsenzunterricht und eigenständigem Arbeiten zu Hause bestehen. Die Planungen hierfür unterliegen laut Geilsdörfer den jeweiligen Schulen, da sich je nach Schulart andere Anforderungen stellen. Auch die Dauer des jeweiligen Unterrichts werde von den einzelnen Schulen selbst bestimmt.

An Real- und Gemeinschaftsschule werde man mit Schichtbetrieb starten, am HSG seien es Kleingruppen in der Kursstufe. Es sei der Mindestabstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. Dieser Abstand ist auch im Schulgebäude und auf dem Pausenhof einzuhalten.Alle Schüler werden über die Abstands- und Hygieneregeln unterrichtet und angeleitet, die dann von den Lehrern beaufsichtigt werden sollen. Alle Eberbacher Schulen sind ausreichend mit Seife,Handwaschmöglichkeiten und Einweghandtücher ausgerüstet. In allen Eberbacher Schulen wird es Desinfektionsstationen in den Eingangsbereichen geben.

Weil das Land keine Maskenpflicht vorsehe, sei dies für die Teilnahme am Unterricht nicht vorgesehen und freiwillig. Wer aber den Personennahverkehr nutze, müsse da einen Nasen-/Mundschutz tragen. Ein Mund-und Nasenschutz ist auch dann zu tragen, wo der geforderte Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die Eberbacher Schulen empfehlen ihren Schüler das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, wenn sie sich außerhalb des Unterrichtsraumes aufhalten oder bewegen.

Geilsdörfer wies auch auf die Ausfallzahlen auf Seiten der Lehrer hin. Pädagogen, die zur Risikogruppe zählen oder in engem Kontakt mit solchen Personen leben, können nicht für den Direktunterricht eingesetzt werden. "Das geht bei 25 Prozent in Kollegien los, manche haben bis zu 40/50 Prozent, bei mir an der Gemeinschaftsschule sind’s 30 Prozent."

Die Eltern aller Schüler wurden oder werden bis zum Wochenende über diesen Schulstart informiert.