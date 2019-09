Das Trio "Full Blast" mit Peter Brötzmann, Michael Wertmüller und Marino Pliakas kommt am 21. September nach Eberbach ins Kulturlabor. Foto: KL

Eberbach. Speziell an ein Free-Jazz-Publikum richtet sich der nächste Veranstaltungstermin im Eberbacher Kulturlabor am Samstag, 21. September, ab 20.30 Uhr: Das Trio Full Blast um Peter Brötzmann kommt. Mit Brötzmann spielen Michael Wertmüller und Marino Pliakas. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Mit dieser Einladung ist es dem Eberbacher Kulturlabor gelungen die "lebende Legende des europäischen New Jazz" für ein Gastspiel in Eberbach zu gewinne. Peter Brötzmanns Album "Machine Gun" von 1968 ist noch immer gültiges Referenzstück für Musiker, Kritiker wie auch alle anderen Musikbegeisterten.

Auch mit aktuellen Projekten wie etwa Hairy Bones, Sonore oder seinem Chicago Tentet ist Brötzmann nach wie vor weltweit im Musikschaffen tätig. Dazwischen liegen weit mehr als 100 Alben, unzählige Festivalauftritte, jahrzehntelange internationale Konzerttätigkeit und die Zusammenarbeit mit Alt- und Jungmeistern von Peter Kowald, Don Cherry, Han Bennink, Albert Mangelsdorff, Derek Bailey und Evan Parker bis Keiji Haino, Otomo Yoshi-hide, Jim O’Rourke, Jason Adasievicz … und Michael Wertmüller.

Letzterer war einst Schlagzeuger der Kultband Alboth! und zählt heute längst sowohl als Performer (Zusammenarbeit mit John Cale, Conny und Johannes Bauer, William Parker, Bill Laswell, Toshinori Kondo, Mark Trayle, Jim O´Rourke …) als auch als Komponist zu einem der interessantesten Composer-Performer - nicht nur in der Berliner Szene.

Marino Pliakas wiederum ist u. a. als der kraftvolle Bassgitarrist von Steamboat Switzerland bekannt - der einzig möglichen Zukunft des Postrocks, der hardest working group im Noise-Biz, die in einer mitreißenden Performance Neue Musik, Hardcore, Prog Rock und noisige Improvisationen synthetisiert", wie die Stadtrevue Köln schrieb.

Full Blast schafft einen musikalischen Kosmos zwischen Ambiente und Free Jazz, Neuer Musik und Trash-Metal, gegossen in ein beeindruckend konzentriertes Trio-Format. Eintrittskarten kosten 16 (an der Abendkasse 18) Euro. Vorverkaufsstellen sind in Eberbach das Kulturamt, die Buchhandlung Greif und das BuchHaus Eberbach Eberbach Info und Kartenbestellung sind auch über www.kulturlabor-eberbach.de möglich.