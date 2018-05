Von Peter Bayer

Eberbach. "Endlich geht es wieder los", freut sich Stefanie Meier. Die Meisterin für Bäderbetriebe kann es kaum noch erwarten, dass die Freibadsaison startet. Um 7 Uhr werden am Mittwoch die Eingangstüren für Eberbacher und Gäste bei freiwilligem Eintritt geöffnet. Bevor die ersten Besucher morgen kommen, sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen.

Die vergangenen Tage hat das Bäderpersonal noch einmal richtig rangeklotzt. Täglich waren sechs Leute im Einsatz, um die Anlage fit zu machen für den ersten Ansturm des Jahres. Bereits im März wurde mit den Arbeiten begonnen. Zunächst wurde das Wasser im Becken abgelassen und das Becken gereinigt. Es bekam einen neuen Anstrich, kaputte Fliesen wurden rausgeklopft und ersetzt, so Meier. Im Außenbereich wurden die Ruhebänke aufgestellt, der Rasen gedüngt. Die 1992 angebrachte Überlaufrinne am großen Becken hat ausgedient, sie wurde erneuert. Die zweite Neuerung ist die große Holzbank im vorderen Bereich. Die gröbsten Arbeiten sind erledigt, es stehen noch "Schönheitsarbeiten" sowie ein paar Überprüfungen an.

Von hektischer Betriebsamkeit ist daher am Montag so kurz vor der Eröffnung auf dem Freibadgelände nichts zu spüren. Während die Blumenrabatten auf dem Freibadgelände vom letzten Unkraut befreit, die Fliesen beim Kinder- und Planschbecken abgespritzt und mit Hilfe des Rasentraktors die Grünflächen auf die entsprechende Länge gekürzt werden, zieht sich einige Meter weiter Jürgen Lorenz seine Atemschutzmaske über. Der Mitarbeiter der Firma Wallace und Tiernan prüft die neun Chlorgasflaschen unter anderem auf ihre Dichtheit. Je nach Wetter müssen diese später wöchentlich getauscht werden, manchmal sogar alle paar Tage. Lorenz gibt sein "okay", in diesem Bereich ist alles in Ordnung. Heute werden nur noch die Sonnensegel aufgestellt, der Beckenumgang desinfiziert.

Das große Becken ist bereits komplett mit frischem klarem Wasser gefüllt. Eine Woche hat es gedauert, so Meier, bis die 2600 Kubikmeter reingepumpt waren. Das Eberbacher Freibad ist aber nicht nur ein Schwimmbad, sondern noch ein Stück weit mehr. Der gepflegte Rasen lädt die Sonnenhungrigen zum Entspannen ein. Wer will, kann sogar seine eigene Liege mitbringen und sie auf dem Gelände "einlagern". Wer es sportlicher mag, der kann sich auf dem Bolzplatz oder der Volleyballanlage austoben. Begehrt bei Jung und Alt sind auch die vier Tischtennistische, während die kleineren Badbesucher auf dem Kinderspielplatz sich beschäftigen können. Für die Kleinsten gibt es das nur 20 Zentimeter tiefe Planschbecken mit kleiner Rutsche, daneben das Kinderbecken mit einer Wassertiefe bis einen Meter.

Wenn morgen das Freibad öffnet, macht auch die dazugehörige Gaststätte wieder auf. Maurice Djurdjevic aus Eberbach bietet mit Freundin Laura Fink in der "Sun Bar" kleine Gerichte wie Burger oder Currywurst an, aber auch Kaffee und Kuchen. Neben dem Restaurant gibt es künftig auch einen Kiosk mit Eis oder Süßigkeiten. "Damit die Leute dafür nicht lange im Restaurant anstehen müssen", sagt Djurdjevic. Zur Freibaderöffnung soll morgen und am Donnerstag ab 11 Uhr der Holzkohlegrill auf der Terrasse zum Einsatz kommen. Ansonsten gelten im Mai für Restaurant und Kiosk noch verkürzte Öffnungszeiten von 12 bis 18.30 Uhr.

Für die diesjährige Freibadsaison hat Stefanie Meier einen Wunsch: "Ich hoffe, dass wir dieses Jahr von den Nilgänsen verschont werden". Auf den Dreck, den die Vögel hinterlassen, können Gäste wie Bäderteam gleichermaßen verzichten.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7 bis 20 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage: 8 bis 20 Uhr.