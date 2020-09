Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Beim Schulanfang kommende Woche fehlt ihnen noch jede schulische Routine, das zeigen die bunten Schultüten, die sie im Arm tragen. Insgesamt 165 Kinder machen als Abc-Schützen in unseren vier Grundschulen ihre ersten Schritte ins Schülerleben. Aber noch etwas wird neu und anders sein für diese Kleinsten im Schuljahr 2020/21, es hat mit der Corona-Pandemie zu tun.

Die üblichen fröhlichen Willkommensfeiern, die die Schulgemeinschaften für sie veranstalten, gibt es für diese 165 Neulinge nicht. Nur die Bildungswerkstatt Schönbrunn hält so weit wie möglich daran fest. Stattdessen achten die Grundschulen Eberbach und Hirschhorn aus Sicherheitsgründen streng darauf, ihre Abc-Schützen so kontaktlos wie möglich ins Schulleben einzuführen.

Zahlenmäßig fügt sich dieser neue Schülerjahrgang ins Bild der vergangenen Jahre. Darin zeichnet sich in Wellenbewegungen eine Tendenz nach unten ab. So gibt es Erstklässlerjahrgänge im 160er-Bereich seit 2009, als die Marke erstmals unter 200 fiel, jetzt schon zum fünften Mal. Seitdem bewegen sich die Erstklässlerzahlen zwischen 190 und 160 nach unten.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es heuer 14 Schulanfänger weniger, das entspricht einer ersten Klasse im hessischen Hirschhorn. Die Klassenzahl bleibt mit acht allerdings gleich. Soweit bekannt, sind die Jungs diesmal wieder in der Überzahl: die 16-köpfige Förderklasse ausgenommen, gibt es 79 männliche, 70 weibliche Erstklässler in den Regelklassen.

Die größte Grundschule im Raum, die Eberbacher Dr.-Weiss-Schule, begrüßt 58 Neulinge (2019: minus 8) in ihren Reihen. 35 Mädchen und 23 Jungs, die in drei Klassen mit diesmal auch unter 20 Kindern unterrichtet werden. Der Klassenteiler im Ländle liegt zwischen mindestens 16 und maximal 28 Schülern. An dere Obergrenze kratzte die Dr.-Weiss-Schule zuletzt 2018.

Hier, im Zentrum der Neckarstadt, gibt es auch wieder eine Förderklasse (GFK) für schulpflichtige Kinder, bei denen noch ein besonderer Förderbedarf festgestellt wurde. In der Dr.-Weiss-Förderschule, dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ), wurden vier Jungs neu angemeldet.

44 (plus 4) Neuzugänge sind in der Eberbacher Steige- Grundschule zu erwarten: 23 Jungs, 21 Mädchen. Hier gibt es im neuen Schuljahr mit je 22 Kindern die stärksten ersten Klassen.

In die jahrgangsübergreifenden Klassen der Grundschule Bildungswerkstatt Schönbrunn werden 15 (minus 9) Neulinge die Schulbank drücken. Mädels sind mit elf gegenüber vier Jungs in der Mehrzahl.

28 (plus 1) Abc-Schützen meldet die Neckartalschule in Hirschhorn. Die 17 Jungs und elf Mädchen dürfen das Abc in zwei beneidenswert kleinen Klassen zu 14 Kindern erlernen. Der hessische Grundschule-Klassenteiler bewegt sich zwischen 13 und 25 Kindern. Aus der badischen Nachbarschaft werden in dieser Schule auch drei Erstklässler aus Heddesbach sowie zwei aus Brombach aufgenommen.

Die Einschulung findet wie folgt statt:

> Dr.-Weiss-Schule: Samstag, 19. September, Mehrzweckhalle. 8.30 Uhr Förderklasse, 9.30 Uhr 1a, 10.30 Uhr 1b, 11.30 Uhr 1c. Dauer etwa 25 Minuten, kurze Andacht vorweg. Dazwischen Desinfektion. Anschließend ca. 20 Minuten Unterricht. Pro Kind gibt es zwei Eintrittskarten für Eltern/Familienmitglieder.

> Steige-Grundschule: Samstag, 19. September, 10 Uhr 1a Mensa, 1b Aula; ökumenische Andacht 9 Uhr St. Josef. Grundschule Schönbrunn: Freitag, 18. September, 10 Uhr Aula. Kurze Andacht, danach Feier mit Zweitklässlern. Zugelassen sind Eltern und kleine Geschwister (keine Kindergartenkinder). Unterricht bis 12.10 Uhr.

> Neckartalschule Hirschhorn: Freitag, 18. September, 14 Uhr 1a, 16 Uhr 1b. Dauer ca. eine Stunde, dazwischen Reinigung der Turnhalle. Einlass nur für Eltern, keine Gäste.