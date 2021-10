Eberbach. (MD) Begonnen hat die Firma Heizmann aus Osterburken jetzt mit den Erdarbeiten für den Neubau des Kindergartens im Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße, den die Stadt Eberbach finanziert. Knapp 800.000 Euro sollen die Erd- und Maurerarbeiten kosten. Auf einen offiziellen ersten Spatenstich verzichtete man offenkundig. Im August vergab der Gemeinderat das erste Ausschreibungspaket für dieses Großprojekt. Aufgehoben wurde seinerzeit die Ausschreibung der Zimmer- und Holzbauarbeiten.

Dafür war nur ein einziges Angebot von einem Buchener Zimmereibetrieb eingegangen. Der forderte für das Gewerk gut 1,3 Millionen Euro und lag damit fast 90 Prozent über der Kostenberechnung. Denn eingeplant waren rund 720.000 Euro. Insgesamt 3,5 Millionen Euro sind für das Vorhaben eingeplant. Bekanntermaßen soll die neue Einrichtung an der Güterbahnhofstraße als Ersatz für den evangelischen Kindergarten Regenbogen in der Bussemerstraße, der nicht mehr zeitgemäß ist, sowie für die Aufnahme der drei Krippengruppen des Vereins "Postillion" dienen.

Bereits im Juli 2017 hatte der Gemeinderat den Weg für den Neubau frei gemacht. Im April 2018 wurde ein Mannheimer Büro mit den Architektenleistungen beauftragt. Das hatte im Jahr 2019 für die Rohbauarbeiten bei der Kostenberechnung nur gut 634.000 Euro eingestellt.

Allerdings gewann man später durch die Untersuchungen eines Fachbüros neue Erkenntnisse. So wurde festgestellt, dass auf dem Gelände "ganz leichter Gasaustritt" vorkommt. Mutmaßlich Relikte von einer dort früher befindlichen Schuhfabrik. Daher muss nun die Bodenplatte der neuen Einrichtung absolut gasdicht sein. Was eben mit Mehrkosten verbunden ist. Für die Umsetzung des städtischen Projekts fließen erhebliche Fördermittel aus dem Topf des Sanierungsprogramms. Das endet allerdings kommenden April, weswegen man seitens der Stadt eine Verlängerung anstrebt. Und wegen der Verteuerung auch gleich noch eine Aufstockung der Gelder. Für die Holzbauarbeiten nahm man einen erneuten Anlauf und will dieses Gewerk in der Oktober-Sitzung des Gemeinderates vergeben.