Spiele, Schuhe, CDs und einiges mehr bieten Anni und Lotta Eiermann an ihrem Stand beim ersten Hofflohmarkt in der Alten Dielbacher Straße an. Foto: Christofer Menges

Eberbach. (cum) Die Alte Dielbacher Straße wurde dieser Tage zur Meile für Schnäppchenjäger: Elf Häuser, erkennbar an bunten Luftballons, beteiligten sich beim ersten Hofflohmarkt.

Die Idee hatte Marina Terhorst: "Wir haben das zu Besuch bei meinem Bruder in Dortmund gesehen. Da läuft das schon immer so in den Bezirken." Bei einem Hofflohmarkt vor ein paar Wochen in der Neckargemünder Altstadt kam sie auf die Hausmarkierungen mit den Luftballons.

Die Organisation war unkompliziert, wie sie sagt: In der Nachbarschaft wurden Flugblätter eingeschmissen. Wer mitmachen wollte, meldete sich zurück und bekam Luftballons eingeschmissen. Für den Rest war jeder selbst verantwortlich.

Praktischer Vorteil für Flohmarktfreunde, die etwas loswerden wollten: Sie mussten nirgends hinfahren, nichts verpacken oder weit transportieren, sondern einfach nur vom Keller oder Dachboden vor die Haustüre stellen.

So wurden auf Höfen und vor Häusern Kinderspielsachen, Comics, Kleider und Schuhe angeboten, einige hatten Lampen, Bilder, Bücher, Küchengeräte und Dekomaterial im Sortiment. Eine Hobbyschneiderin verkaufte selbst genähte Taschen aus Filz. Auch eher Ungewöhnliches wie eine Flex, ein Neoprenanzug oder ein Motorradtank- rucksack standen zum Verkauf.

Morgens um neun zur Eröffnung lief zumindest das Geschäft noch etwas zäh an. Dafür lernten sich die Nachbarn in der Alten Dielbacher Straße besser kennen: Jeder besuchte erst einmal jeden. Besucher wurden mit Kaffee, Waffeln und Süßigkeiten versorgt. Verschenkt wurde untereinander auch einiges, vor allem an Kinder.

Gegen Mittag kamen dann auch ein paar Schnäppchenjäger, die nicht in der Straße wohnten.

Dadurch liefen auch die Geschäfte besser – allerdings nicht bei jedem ganz so wie beabsichtigt: "Wir wollten was loswerden, aber die Kinder kamen mit mehr zurück", sagte Organisatorin Marina Terhorst lachend.

Ihre Tochter Lotta sah das ein bisschen anders und freute sich schon nach dem ersten Hofflohmarkt über einen guten Schnitt: Sie habe mehr verkauft als selbst gekauft, berichtete sie stolz.