Eberbach (RNZ) Trotz der Corona-Umstände hat es sich der Vorstand des rockenauer Clubs Eulenspiegel nicht nehmen lassen wollen, die diesjährigen Kampagneorden persönlich den Clubmitgliedern zu überreichen. Unter dem Motto "go in and to go" konnten diese sich ihren Orden und den dazugehörigen Pin persönlich in der Festhalle in Rockenau abholen.

Für die erste von drei Prunksitzungen wäre beim Club Eulenspiegel am vergangenen Samstag der Startschuss gefallen. Doch aus den bereits bekannten Gründen mussten auch die Rockenauer Narren schweren Herzens auch dieses Jahr wieder alle Prunksitzungen, die Seniorensitzung im Rockenauer Seniorenheim sowie die Kinderfastnacht absagen.Die dennoch zelebrierte Kampagneordenverleihung lief selbstredend unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Regelungen ab. Wie Sitzungspräsident und Clubvorsitzender Dieter Redder berichtete wurde "die etwas andere Ordensübergabe" sehr gut von den Mitgliedern angenommen. Mit ganz besonderem Stolz nahmen die Kleinsten vom Verein ihre Orden entgegen.

Für einige von ihnen ist es die erste Kampagne. Es wäre eigentlich ihr erster Auftritt auf der großen Bühne gewesen. Somit war der erste Kampagneorden, wenn auch nur "to go" ein ganz besonderes Highlight.

Der ein oder die andere nutzten auch die Chance, mal wieder die im Schrank fast schon eingestaubten Faschingskostüme auszuführen. Gemeinsam hoffen auch die Mitglieder des Club Eulenspiegel, dass die nächste Kampagne wieder wie gewohnt ordentlich gefeiert werden kann – "Helau! Helau! Helau!"