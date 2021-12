Von Marcus Deschner

Eberbach. Seit Anfang vorletzter Woche ist die Landesstraße L2311 zwischen Gaimühle und Friedrichsdorf tagsüber voll gesperrt. Grund für die Sperrung, die mit langen Umwegen einhergeht, sind Forstarbeiten auf einem drei Kilometer langen Abschnitt. Der stellvertretende Leiter des Forstbezirks Odenwald, Georg Löffler sowie Revierleiter Jonas Petermann und sein Kollege Hubert Richter von der Stadtförsterei erläuterten jetzt bei frostigen Temperaturen vor Ort die Maßnahmen näher.

Freie Fahrt auf er Strecke gibt es lediglich von 16.30 bis 7.30 Uhr sowie sonntags. Während der Sperrzeiten wird von mehreren Sicherheitsposten überwacht, dass niemand sich in Gefahr begibt. Lediglich die zehn Buslinien sowie Besucher der Forellenteiche dürfen nach vorheriger Absprache durch.

Federführend bei den Arbeiten ist Forst BW. Die Stadt Eberbach und die Deutsche Bahn AG klinkten sich dabei ein, um nicht auch noch zu anderen Zeiten die Straße erneut sperren zu müssen.

"Abgestorbene und stark durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigte Bäume, darunter zahlreiche Fichten, werden entnommen", erläutert Vizeforstbezirksleiter Löffler.

Ebenso fälle man starke Douglasien in direkter Straßennähe. Denn diese hätten wiederholt dicke Äste abgeworfen und dadurch den Verkehr gefährdet. Ebenso werde überhängendes Laubholz entfernt, das oft nach Starkregen oder durch Schneedruck ins Lichtraumprofil der Straße ragt. Gesunde und stabile Bäume belasse man hingegen grundsätzlich auf der ganzen Fläche, versichert Löffler.

Auf rund 21 Hektar Staatswald oberhalb von Gaimühle werde das Holz mittels Seilkran, der selbst mit starken Stahltauen an mehrere Bäume "angekettet" ist, bodenschonend ohne Befahrung der Waldbestände an feste Wege vorgeliefert und dort durch "Harvester" genannte Maschinen aufgearbeitet.

Für die Waldarbeiten kommen auch ganz besondere Forstmaschinen zum Einsatz. Foto: Marcus Deschner

Das Verfahren sei vorteilhaft im Hinblick auf Arbeitssicherheit und Ergonomie.

Auf weiteren neun Hektar zwischen Parkplatz "Rote Fährt" und Friedrichsdorf werde mit Seilschleppern Holz an feste Wege vorgeliefert und ebenfalls durch Harvester bearbeitet.

Für einen raschen Arbeitsfortschritt schneide man im Böschungsbereich mit Bagger und Fällgerät überhängende Bäume und Äste zurück.

Verkehrssicherungsmaßnahmen in Straßennähe auf einer Länge von rund 400 Metern lasse die Stadt Eberbach durch Firmen aus Kailbach und Schwarzach durchführen, erklärt Hubert Richter von der Stadtförsterei. Die dabei entnommenen Bäume und Sträucher würden zu Hackschnitzeln verarbeitet und somit energetisch genutzt.

Auf einer Länge von 300 Metern im Laubholz nimmt die Stadt Eberbach ebenfalls Verkehrssicherungsmaßnahmen vor. Im Einsatz seien dabei drei Forstwirte und ein Maschinenführer mit dem städtischen Forstspezialschlepper und dem betriebseigenen MB-Trac.

Weitere Verkehrssicherungs- und Durchforstungsarbeiten im Stadtwald finden ihm zufolge beim Parkplatz "Rote Fährt" statt. Bereits stattgefunden haben laut Richter Instandsetzen und Verlängern vorhandener Maschinenwege im Hang oberhalb der L2311.

Wohl noch bis 11.Dezember nur in den Abend- und Nachtstunden sowie Sonntags können Autofahrer hier passieren. Foto: Marcus Deschner

Gut viertausend Festmeter Holz insgesamt, davon das meiste von Nadelbäumen, fallen nach Einschätzung der Fachleute bei den Arbeiten an. Das meiste davon für die Baubranche. Per Lkw wird das Holz vom Polder abtransportiert und nach Neckarelz gefahren. Dort steht bereits ein Güter-Vollzug parat, mit dem das Material schon diese Woche zu einem Sägewerk in Bayern verfrachtet wird.

Oberhalb des Waldparkplatzes "Rote Fährt" ist beim Ortstermin gerade Stefan Berner aus dem bayerischen Miesbach mit seinem schweren Kettenbagger mit Rückeseil und Prozessoraggregat fürs Entasten und Einschneiden des Holzes am Werk "Das ist wie Arbeiten auf dem Fußballplatz", grinst der erfahrene Unternehmer und deutet auf den Hang.

Er sei deutlich schwerere Arbeiten im Gebirge gewohnt, meint Berner mit österreichischem Akzent. Das Arbeitsgerät hatte beim Antransport Schwierigkeiten an der Gaimühler Eisenbahnunterführung. Doch auch die wurden von den Profis gelöst.

Die Verantwortlichen hoffen, die Arbeiten bis Samstag, 11. Dezember abschließen zu können, damit wieder alle freie Fahrt haben.

An dem Informationstermin für die Öffentlichkeit nahmen auch etliche der rund 30 Auszubildenden von Forst BW teil.