Von Marcus Deschner

Pleutersbach. Mit dem Flächenmanagement für Bauplatzgrundstücke der Gesamtgemarkung Eberbach befasste sich der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus. Um die Innenentwicklung zu fördern und baureifes, aber brach liegendes Bauland einer Wohnnutzung zuzuführen, ermittelte die Stadtverwaltung vor knapp drei Jahren insgesamt 369 bebaubare Grundstücksflächen als Baulücken in Eberbach und den Ortsteilen. Die betreffenden Eigentümer wurden daraufhin angeschrieben und die Bereitschaft zur Bebauung abgefragt, informierte Ortsvorsteherin Elisa Rupp. Und siehe da: Das Ganze trug Früchte. Wie aus der Informationsvorlage dazu hervorgeht, kamen 32 Kaufverträge über die in Rede stehenden Flächen zustande. Davon 14 in Eberbach, 4 in Brombach, 7 in Friedrichsdorf, 3 in Lindach, 1 in Rockenau, 3 in Pleutersbach und je 1 in Badisch Igelsbach und in Gaimühle. Für 7 dieser Grundstücke liegen bereits Bauanträge vor. Die Stadt will das Projekt daher fortführen und die Gremien in einem Rhythmus von zwei bis drei Jahren über den Sachstand informieren.

"Das Ergebnis ist begeisternd", freute sich Patrick Poser und nahm dies zum Anlass, erneut die Argumentation der Stadtverwaltung zur Erweiterung des Baugebiets Ringenacker infrage zu stellen. Die Stadt solle nochmals prüfen, ob der Grundsatz, dass Innen- vor Außenentwicklung stehe, dort beachtet worden sei, forderte Poser. Nötigenfalls solle sich die Untere Baurechtsbehörde beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit dieser Prüfung befassen. In dieselbe Kerbe schlug Heike Krumnow, die darauf hinwies, dass es am Friedhof geeignete Bauflächen gebe.

260 Euro gibt’s auch dieses Jahr wieder für jeden Ortsteil aus dem städtischen Haushalt für die Brauchtumspflege. Der Ortschaftsrat verständigte sich einstimmig darauf, das Geld hälftig dem Schützen- und dem Reitverein zukommen zu lassen.

Einmütig wurde beschlossen, dass sich die Stadt um alternative Bestattungsmöglichkeiten im Ortsteil kümmern soll. Zudem soll die Brücke zur Mühlgasse wieder vollumfänglich hergestellt werden und keine Gewichtsbeschränkung für Fahrzeuge aufweisen.

Wie Elisa Rupp bekannt gab, soll Ende März ein neuer Bodenbelag im Dorfgemeinschaftshaus verlegt werden. Zudem will man das Umfeld dieses dörflichen Treffpunkts attraktiver gestalten, die Außenanlage soll deutlich verbessert werden. Dazu soll ein Antrag auf Förderung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gestellt werden. Nicole Rupp regte an, dass die Stadt wieder eine Ortsteilbegehung mit dem Bürgermeister vornehmen solle. Auch machte sie auf die Wildsauplage mit Schäden auch im Ortsteil aufmerksam.