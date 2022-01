Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. "Und wenn der Wolf kommt? Alte Mythen und neue Erfahrungen" - so der Titel einer Wechselausstellung der gemeinnützigen Stiftung "WaldHaus Freiburg", vom 2. Februar bis 18. April im Eberbacher Naturparkzentrum in der Kellereistraße. Der Eintritt ist frei, unter Corona-Regeln. Was ist, wenn der Wolf tatsächlich kommt? Möglich ist das. Denn schließlich werden immer mehr Landschaften in Deutschland "Wolfserwartungsland", auch unsere Gegend kann es werden.

Vor fast 160 Jahren hatte der Wolf allerdings hier bei uns was zu erwarten. Nämlich sein Ende. Die Bevölkerung jagte ihn. Bis auf den sprichwörtlich letzten Wolf vom Odenwald. Und der wurde dann auch noch auf Eberbacher Gemarkung erlegt. Das war Montag, der 12. März 1866.

Am Tag vor jenem denkwürdigen Ereignis begann die gnadenlose Jagd. "Der Wolf, der Wolf!" – es war ein Schreckensruf. Man schreibt Sonntag, den 11. März. Im Odenwald liegt Schnee. Gegen neun Uhr entdeckt Waldhüter Walter aus Wagenschwend eine frische Wolfsspur, im Privatwald bei Robern. Walter warnt die Bevölkerung. Die Gendarmerie alarmiert gleich fünf Dörfer des Winterhauchs. Eine Meute von Treibern und Schützen macht sich eilig auf die Fahndung. Der Wolf hinterlässt weitere Spuren – in der Nähe der Maximilianshöhe bei Mülben.

Alles war auf den Beinen: Es wird von 150 Schützen, 120 Treibern und 130 Hunden plus Gendarmeriebeamten berichtet. Von Robern über Wagenschwend, Strümpfelbrunn, Oberdielbach, Weisbach bis nahe dem Neckar bei Eberbach treiben die Jäger den gefürchteten Wolf vor sich her. Es wurde eine zweitägige Verfolgungsjagd, auch mit Pleiten, Pech und Pannen. Und vielleicht auch von den Beteiligten nacherzählt mit etwas Jägerlatein.

Hinter Glas: Der letzte Wolf im Eberbacher Museum. Foto: rho

Ein Fürstlich-Leining’scher Förster führt die Hetzjagd an. Ausgerechnet diesem kommt der Wolf bei Strümpfelbrunn sogleich direkt vor die Flinte. Ehe der Jägermeister seine Waffe vorbringt, ist Isegrim schon ein paar Sätze weiter. Da wird von den anderen Jagdgenossen so richtig draufgeballert. Eine ganze Schützenlinie feuert aus allen Rohren auf das flüchtende Tier.

Eigentlich hätte der Wolf bei diesen Salven keine Chance haben dürfen. Doch im Eichenniederwald "konnte man allerwärts den Wolf in kolossalen Sätzen die steilen Bergwände abrennen sehen". "Wir schossen wie die Wilden, doch der Wolf lief - wie die Hasen - einen Zick-Zack-Kurs", berichtet ein Waidmann im Heidelberger Tageblatt.

Am Ende des steilen Hanges lauert Karl Kraft aus Strümpfelbrunn, früher Förster beim Markgrafen von Baden, inzwischen entlassen und arbeitslos. Also Gelegenheit, sich zu beweisen. Kraft feuert erst ein paar Mal vorbei, lässt dann den Wolf "bis auf 15 Schritte" an sich rankommen. Er schießt voll "aufs Blatt". Worauf "die Bestie sitzen bleibt und den Rachen aufreißt". Doch die Dunkelheit verschafft dem Wolf noch mal eine Chance. Er entkommt durch die Büsche. Jäger Kraft hat wohl nur einen hinteren Lauf des Vierbeiners getroffen.

Die Nacht verbringt die angeschossene Kreatur bei Oberdielbach. Dann entdecken zwei Strümpfelbrunner Gendarmen am Vormittag das Tier. Jetzt sind die Schollbrunner in Aufregung. Bei der Mühle am Mühlberg im Weisbachtal bekommt Karl Edelmann das angeschossene Tier zu Gesicht. Doch sein Vorderlader versagt. Ehe Edelmanns Vater ihm die eigene Flinte zugeworfen hat ("Da, Karl, hosch mei!"), ist der Wolf schon wieder weg. Der zweite Versuch ist gescheitert.

Dritter Anlauf. Die Schollbrunner setzen nach. Der verletzte Wolf läuft auf offenem Feld an Oberdielbach vorbei über die Hügel Richtung Neckar. Die Spuren im Schnee verraten ihn: Zu Mittag wird er in der Eberbacher Gemarkung eingekreist. Beim Distrikt Petersweg kommt er um 13 oder 14 Uhr dem Schollbrunner Gastwirt und Ratschreiber Vincenz Diemer vor den Lauf. Ein Schuss – getroffen. Der Wolf rafft sich noch einmal auf, kommt nicht mehr weit. "Bald fand man ihn im Wundbett verendet". So die Version, die Vincenz Diemer als erfolgreichen Schützen beschreibt.

Es gibt aber auch andere Erzählungen. In den Zeitungen der Gegend wird unterschiedlich berichtet. Zuerst entscheidend getroffen hat ja schon am Vortag Karl Kraft aus Strümpfelbrunn. Mal heißt es, der Wolf sei schon tot gewesen, als er von Diemer bei Eberbach gefunden wird. Mal soll er nur nicht mehr fluchtfähig gewesen sein, als ihm der Schollbrunner Ratschreiber den letzten Schuss gibt. So kommt es in Folge zu verschiedenen Versionen, wer denn der eigentliche Held gewesen sei.

Der tote Wolf wird im Triumphzug auf "die Höh‘" geschleppt. Ein "annehmend großer und starker männlicher Wolf" mit einem "furchtbaren Gebiss". Die Oberdielbacher Waage zeigt 78 Pfund. Am Nachmittag wird er erst mal "zum Gaudium der Jugend" in Schollbrunn ausgestellt. Am Abend fährt man den toten Wolf im offenen Pferdewagen nach Eberbach und zeigt ihn vor dem badischen Bezirksamt der Bevölkerung. In Heidelberg wird das Tier wenige Tage später ausgestopft und dort danach für einige Zeit gegen 6 Kreuzer Eintrittsgeld im Garten des Deutschen Hauses präsentiert.

Die Frage des tödlichen Schusses auf den Wolf wird salomonisch geklärt. Der Jagderfolg wird heute dem Hirschwirt und Ratschreiber von Schollbrunn Vincenz Diemer zugeschrieben. Der war zuletzt mit seiner Flinte dran. Die Belohnung von 25 Gulden erhält jedoch Karl Kraft aus Strümpfelbrunn, der dem Wolf schon am Abend vorher den vielleicht tödlichen Schuss verpasst hat.

Den Wolf bekommt Eberbach. Laut Jagdrecht hat die Stadt Anspruch auf den Kadaver. Denn das waidwunde Tier schleppte sich vom Winterhauch runter auf Eberbacher Gemarkung beim Neckar, nahe der Schleuse. So ist denn "Der letzte Wolf des Odenwalds" heute im Eberbacher Museum ausgestellt. Ohne, dass irgendein Eberbacher bei der Jagd damals auch nur einen Finger krumm gemacht hat.

Info: Wolfsausstellung von Mittwoch, 2. Februar, bis Ostermontag, 18. April, Naturparkzentrum, Kellereistraße 36; freier Eintritt; Öffnung: dienstags bis donnerstags 14 bis 16.30 Uhr; sonntags 14 bis 17 Uhr; Gruppenführungen jederzeit. Info und Anmeldung: Telefon (0 62 71) 94 22 75.