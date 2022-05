Eberbach. (by) Das frühere Gasthaus "Schiff" in Rockenau soll in ein Wohngebäude umgebaut werden. Weil die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses Bedenken hinsichtlich der Höhe der geplanten Aufstockung haben, wurde der Bauantrag in die nächste Gemeinderatssitzung vertagt.

Die Nutzungsänderung von einer Pension mit Gaststätte zu einem Wohngebäude war bereits am 11. Oktober Gegenstand von Beratungen im Ausschuss. Damals wurde zwar das gemeindliche Einvernehmen zur beantragten Nutzungsänderung erteilt, die Aufstockung des Bestandsgebäudes an der Rockenauer Straße aber nicht befürwortet. Jetzt wurden geänderte Planunterlagen vorgelegt.

An der Höhe des hinteren Bereichs stören sich die Ausschussmitglieder. Repro: StVE

Geplant ist an Stelle des ehemaligen "Schiff" ein Wohngebäude mit elf Wohneinheiten.Dazu soll das Dachgeschoss der ehemaligen Gaststätte abgerissen und neu errichtet werden. Lag die Traufhöhe bisher bei 9,08 Meter, ist das neue Satteldach mit einer Dachneigung von 20 Grad sowie einer Traufhöhe von 9,84 Meter geplant. Straßenseitig sollen drei Dachgauben mit einer Breite von jeweils 3,25 Meter errichtet werden. Darüber hinaus ist die Errichtung von mehreren Balkonen an der Nordseite sowie der Südseite der Gebäude vorgesehen. Von der ursprünglich geplanten Aufstockung der Gaststätte wird abgesehen.

Im Sinne der Nachverdichtung im Bestand und einer damit verbundenen wirtschaftlicheren Ausnutzung der Dachgeschosse erweise sich die Errichtung von Dachgauben in einem erträglichen Verhältnis zu Dachfläche und Gebäudelänge als städtebaulich vertretbar, führte Stadtbaumeister Detlef Kermbach aus. Negative Auswirkungen auf das Orts- und Straßenbild seien nicht erkennbar. Von den beteiligten Nachbarn gebe es Einwendungen über die das Baurechtsamt zu entscheiden habe.

Heiko Stumpf (CDU) wollte wissen, wie hoch die anderen Traufhöhen in dieser Straße sind. Er tue sich schwer, dem Antrag so zuzustimmen. Laut Kermbach seien die Nachbargebäude ähnlich gebaut, die Vollgeschosse würden denen der Nachbargebäude entsprechen. Auch Rolf Schieck (SPD) hatte mit der Höhe so seine Probleme: "Es wird überragender, ich bin mir noch unsicher, ob ich zustimmen kann".

Volker Brich (CDU) schlug vor, das Verfahren ruhen zu lassen, damit Unterlagen nachgereicht werden könnten. Auch Markus Scheurich (SPD) hätte gerne einen Vergleich zur Nachbarbebauung. Wichtiger als die Traufhöhe sei die Firsthöhe, merkte Kerstin Thomson (AGL) an, dass diese bei nachgereichten Unterlagen ersichtlich sein solle.

"Aus der Abwicklung geht hervor, dass es noch höher wird, dem kann ich nicht zustimmen", so Georg Hellmuth (CDU). Egal, wie man im Bau- und Umweltausschuss entscheide, es gehe ans Baurechtsamt. Schließlich verständigte man sich darauf, den Antrag in die kommende Gemeinderatssitzung am 19. Mai zu vertagen.