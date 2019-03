Eberbach. (jbd) Das jüngste Hochwasser braute sich am Oberlauf des Neckars gerade zusammen, da legte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) am Donnerstag eine Decke aus rotem Sand auf die Basaltbrocken am stadtseitigen Ufer.

Seit der massive Gesteinsverhau vor über fünf Jahren zur Befestigung des 450 Meter langen Uferstreifens aufgebracht worden war, hatte er sich beharrlich der von Fachleuten vorhergesagten Besiedelung mit pflanzlichem Grün widersetzt.

Dies sollte sich mit Hilfe des aus dem Ittertal in der Ittermündung angespülten Materials jetzt ändern. Das Hochwasser kam - und hat nicht allzu viel davon übrig gelassen. Ein dünner roter Sandstreifen am oberen Rand verrät, wie hoch der Wasserspiegel gestiegen ist. Darunter zeigt sich das Basaltgestein wieder wie gewohnt nackt und grau - abgesehen von den punktuellen sandigen Einschwemmseln zwischen den Gesteinsbrocken. Hatte die WSA-Maßnahme also den erhofften positiven Effekt oder gilt jetzt: wie gewonnen, so zerronnen?

"Wenn sich erkennen lässt, dass Sand zwischen die Steine gespült wurde, ist das schon mal gut", sagt WSA-Außenbezirksleiter Uwe Müller auf Nachfrage. Denn Hochwasser komme und gehe: Ob jetzt oder in einer Woche oder in Monaten, ist laut Müller in Bezug auf die Ablagerungen zwischen den Steinen egal. Ablagerungen, die der Vegetation aufhelfen, werden ein- und ausgeschwemmt, "und Sand ist schwerer als Schlamm": Darauf gründeten sich die dieses Material betreffenden positiven Erwartungen des WSA. Trotzdem: Es ist ein Versuch, erklärt Müller. Und wenn es nicht gleich funktioniert, müsse man unter Umständen noch Sand nachlegen. Und zum Nachteil der Schifffahrt sei ohnehin zu befürchten, dass das Hochwasser gerade wieder haufenweise Ittersand in den Neckar gespült hat.