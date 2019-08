Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Da rätseln die geschichtskundigen Eberbacher. Erinnerungen, die eine Lösung bringen, kann es schon gar nicht geben - das Bild ist aus dem 17. Jahrhundert. Und wer heute in den Archivalien wühlt, findet auch keinen Reim: In der kleinen, ältesten Eberbacher Stadtansicht von 1619 hat der Zeichner in der Perspektive zwischen Rosenturm und dem Obertorturm insgesamt fünf Spitzgiebel eingezeichnet. Entweder ist ein Turm zu viel im Bild oder man kann das dazugehörende Gebäude heute nicht mehr identifizieren.

Das Bild, dem der kleine Ausschnitt zugeordnet werden kann, wurde erst 1978 per Zufall vom Speyerer Studiendirektor Karl Rudolf Müller entdeckt. Bei seiner Fahrt durch das Neckartal prägte sich ihm die Silhouette Eberbachs ein. Im Katalog des Budapester Museums für Bildende Kunst fand er das Abbild einer kleinen Federzeichnung, die zu Eberbach passte. Das Original ist nach heutigen Maßstäben etwa DIN A3 groß.

1619 hat womöglich der damals 26-jährige Matthäus Merian die Stadtansicht gezeichnet, der schweizerisch-deutscher Kupferstecher und Verleger aus der vornehmen Basler Familie Merian. Er gab zahlreiche Landkarten, Städteansichten und Chroniken heraus. Merian zeichnete 1619 und im Jahr darauf Heidelberg und Umgebung. Das Eberbacher Bild war höchstwahrscheinlich die Vorlage für einen späteren Kupferstich. Der Zeichner stand bei seiner Aufnahme auf der Rockenauer Seite des Neckars, etwa in Höhe der jetzigen Eberbacher Fahrgasse. Die Rätselecke auf der Ansicht ist der Abschnitt am südöstlichen Winkel der Stadtmauer. Ganz rechts steht der Rosenturm, damals noch mit einem Fries und spitzer Haube. Unmittelbar links davon verschwindet fast der ferne Turm der Stadtkirche, der von der Position der heutigen katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk grüßt, also von weit außerhalb der Stadtmauern. Links im Ausschnitt ist die Spitze des Obertorturmes, gleich daneben die reformierte Kirche, an deren Stelle heute die Michaelskirche steht.

Niemand kann heute erklären, welcher weitere Turm sich hier mit acht kleinen Fenstern in den Eberbacher Himmel reckt. Im Stadtarchiv findet sich kein Hinweis auf ein Gebäude mit einem Aufbau oder einen freistehenden Turm - zusätzlich zu den heute eindeutig identifizierten Bauten. Helmut Joho, von 1975 bis 2000 Schriftleiter des Eberbacher Geschichtsblattes, kann den Turm auch nicht zuordnen. In seinem reich bebilderten Buch "Wie es einst war…" vermutet Joho, er gehöre womöglich zu einem Gutleut-, Siechen- oder Elendshaus.

Ein solches Haus mit einem stattlichen Aufbau? In der Tat finden sich im Stadtarchiv Hinweise auf mildtätige Einrichtungen. Zwei Armenhäuser sind 1700 beschrieben. Eines davon lag beim Oberen Tor außerhalb der Stadtmauer, "wo fremde arme Leute aufgenommen, beherbergt, wann sie krank werden, verpflegt, wann sie sterben, begraben und wann sie schwacheshalber nicht mehr fortkommen können, zu Wasser oder zu Lande weiter fortgeführt…"

Allenfalls vom Standort her könnte es dieses Gebäude sein. Es wurde erst im 19. Jahrhundert abgerissen. Hätte es aber einen Turm auf dem First gehabt, müsste der in neueren Abbildungen zu sehen sein. Insofern führt die Spur mit dem Armenhaus am Oberen Tor auch ins Leere. Das zweite Armenhaus, im Heumarkt, war an Schlichtheit nicht zu übertreffen. Ein Siechenhaus lag außerhalb der Stadt, also weit weg von der gezeichneten Perspektive.

Stadtarchivar Dr. Rüdiger Lenz findet auch keine Erklärung, zumal der fünfte Turm vom Ausschnitt her außerhalb der Stadtmauern stehen müsste. Dass ausgerechnet ein Armenhaus einen wuchtigen Turm haben sollte, hält Lenz für ungewöhnlich. Das fragliche Gebäude ist ohnehin nur auf der Zeichnung von 1619 zu finden. Bei Bildern vom 19. Jahrhundert, Skizzen und Fotografien, gibt es keinen Hinweis auf den aus heutiger Sicht überzähligen Turm. 1813 sieht man auf einer Zeichnung nur die drei bekannten Türme - Rosenturm, evangelische Kirche und Obertor. Was zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert an der Ecke beim Rosenturm passierte, ist nicht verbrieft. Was also bleibt, sind rund 200 Jahre rätselhafte Lücke in der Stadtgeschichte.