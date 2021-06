Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach-Igelsbach. "Einfach mal wieder durchs Dorf laufen und mit jedem unbeschwert reden können, dem man begegnet" – das ist es, worauf Klaus Kappes sich am meisten freut, wenn irgendwann Corona vorbei ist. Geboren und aufgewachsen in Eberbach, hat der inzwischen 75-jährige "Firmeninhaber im Ruhestand" die meiste Zeit in der Stadt am Neckar gelebt und gearbeitet. Doch vor 29 Jahren zog es ihn in den Ortsteil, aus dem seine Mutter und deren Vorfahren stammten: das 125 Einwohner zählende Badisch-Igelsbach.

Ein Haus wurde gebaut, und schon bald engagierte sich Kappes im Bezirksbeirat für die Menschen des kleinen Ortes, dem er sich "vom Herzen her verbunden" fühlt. "Als man mich dann vor nahezu zwanzig Jahren fragte, ob ich den Vorsitz übernehmen wollte, da hab‘ ich Ja gesagt", erinnert sich Kappes. Seine inzwischen vierte Amtszeit verläuft indes deutlich anders als die drei vorigen. Prägt die Corona-Pandemie doch auch das Leben in Igelsbach – und das auf ganz besondere Weise. Denn: mitten durchs Dorf verläuft die Landesgrenze, und "in Baden-Württemberg gelten meist andere Corona-Regeln als in Hessen", erläutert er. "Wenn ich zum Beispiel zu meinem Schwiegervater will, der in Hessisch-Igelsbach wohnt, muss ich immer bedenken, was dort gerade gilt."

Klaus Kappes. Fotos: Barbara Nolten-Casado

Ansonsten trennen die beiden Teile von Igelsbach jedoch keine Differenzen, berichtet der Bezirksbeiratsvorsitzende, "der Menschenschlag auf der hessischen und auf der badischen Seite ist derselbe". So werden etwa die Igelsbacher Vereine – der MGV, der Frauenchor "Dreiklang" und die Damen-Gymnastikgruppe – von badischen und hessischen Teilnehmern frequentiert. Das gleiche gilt für den wöchentlichen "Dämmerschoppen", den Klaus Kappes vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat: "Da kommen normalerweise so zwischen zwölf und 16 Männer in der Sängerhalle zusammen, und alles sitzt querbeet", berichtet Kappes. "Da erfahren wir Badener immer, was in Hessen abgeht und umgekehrt." Überhaupt sei die Sängerhalle, die auf hessischem Territorium liege, der zentrale Ort für sämtliche Veranstaltungen des ganzen Dorfes, informiert er. "Sie ist der kulturelle Gemeinschaftspunkt für Hessisch- und Badisch-Igelsbach."

Seit Covid-19 den Alltag der Menschen im Griff hat, ist nun auch in Igelsbach das gesellschaftliche Leben zum Erliegen gekommen. Die Sängerinnen und Sänger können nicht mehr proben, der Dämmerschoppen fällt schon seit Monaten aus. "Die 1.-Mai-Feier ist immer ein stark frequentierter Punkt, wo Gäste von nah und fern von den beiden Gesangvereinen vor der Sängerhalle bewirtet werden. Die Feier musste nun schon zweimal ausfallen. Damit entfielen auch die Einnahmen der beiden Vereine, die, so Kappes, "für diese lebensnotwendig sind, um ihre Kosten decken zu können".

Auch Faschingsveranstaltungen, Martinsumzug, Theateraufführungen, das Wettsingen mit anderen Gesangvereinen, Weihnachtsfeiern und Bürgerversammlungen konnten nicht stattfinden. Einnahmen aus der Vermietung der Halle entfielen ebenfalls. "Nach Jagden im Gretengrund findet zum Beispiel das Kesseltreiben in der Halle statt. Die MGV Sänger als deren Betreiber bewirten dabei immer die Jäger", erzählt Kappes. Doch auch die Jagd fiel diesmal Corona zum Opfer. Dem Zusammenhalt unter den Menschen im Dorf konnte das alles freilich nichts anhaben: "Das Einkaufen wurde ein bisschen koordiniert, und man hat sich, wo nötig, gegenseitig geholfen, sagt Kappes. "Und über den Gartenzaun, da konnte man sich ja schon noch unterhalten.

Konkrete Pläne für die Zeit nach Corona gibt es in Badisch-Igelsbach bislang noch nicht. Doch hofft Klaus Kappes darauf, dass "man zumindest die Situation wieder herstellen kann, wie sie davor war, dass die Chöre wieder singen, der Dämmerschoppen wieder tagt. Und dass man mal wieder in Urlaub fahren kann".

Obwohl: "Gott sei Dank wohnen wir in Igelsbach mit seinem Blick auf Pleutersbach und Katzenbuckel, mit seiner faszinierenden Natur und den angenehmen Leuten. Da kann man im Sommer auch mal im Garten sitzen und ein Glas Wein trinken."