Eberbach. (by) Die Überraschung ist ihnen gelungen: Nach der Übungsstunde bei ihrer Lehrerin Alexandra Netzold wurde Salome Kerle von Musikschulleiter Tobias Soldner vor die Tür der Musikschule gebeten. Dort wartete bereits Frieder Reichert. Der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung verlieh der 19-Jährigen den Kulturpreis 2020 in der Kategorie Musik. Dotiert ist der Kulturpreis mit 1000 Euro.

"Die Entwicklung ist entscheidend für unsere Wahl", sagt Reichert. Es geht nicht darum, einzelne herausragende Erfolge junger Künstlerinnen oder Künstler zu honorieren, sondern deren kontinuierliche Entwicklung. Auch werden keine Berufsmusiker ausgezeichnet. "Sie bekommen den Preis, obwohl Sie Hirschhornerin sind", sagte Reichert mit einem Schmunzeln. Denn in der Satzung der Bürgerstiftung ist ein Bezug zu Eberbach Voraussetzung, um den Preis zu erhalten. Den erfülle die Abiturientin durch ihr künstlerisches Wirken hier, "zumal ihre Leistungen überragend sind".

Seit fünf Jahren ist die junge Cellistin Mitglied in der Musikschule Eberbach, nimmt Unterricht bei Alexandra Netzold, und ist seit einem Jahr hier auch noch als unterstützende Lehrkraft tätig.

Mit der Musik angefangen hat sie schon wesentlich früher. "Mit fünf Jahren habe ich in der Musikschule Hirschhorn mit Blockflöte begonnen", erzählt sie. Über ihre Zukunft hat sie schon klare Vorstellungen. "Ich will Musik auf Gymnasiallehramt mit Nebenfach Französisch studieren", verrät sie. Im Oktober will sie mit dem Studium beginnen, die Aufnahmeprüfungen in Köln und Potsdam hat sie bereits bestanden. Am liebsten wäre ihr allerdings Berlin.

Sollte es mit einer Karriere als Künstlerin nicht klappen, hätte sie noch ein zweites berufliches Standbein. Wie wichtig das sein kann, habe die Corona-Pandemie allen vor Augen geführt, sagt Soldner.

Normalerweise wird der Kulturpreis im Rahmen eines Konzerts oder einer Veranstaltung überreicht, erklärt Reichert. Wegen der Pandemie sei dies allerdings 2020 nicht möglich gewesen.