Bereits im Jahr 1858 erklärte sich auf Rundschreiben des Bürgermeisters Hermann Bussemer eine Anzahl von Bürgern bereit, eine Feuerwehr zu gründen. Im Januar 1866 forderte Bussemer die Bürger erneut auf, sich zur Gründung einer freiwilligen Feuerwehr zusammenzufinden. Bis zum 9. März hatte sich allerdings nur ein einzelner Bürger gemeldet. Durch einen Appell an Liederkranz und Turnverein erhöhte sich die Zahl auf 59, was aber noch nicht ausreichte. Weinhändler Heinrich Knecht legte die Vorteile einer unter einheitlichem Kommando stehenden Feuerwehr sowie deren Notwendigkeit in einer Bürgerversammlung am 10. Oktober 1868 überzeugend dar und legte eine Interessensliste aus. Noch am selben Abend trugen sich 90 Bürger ein.

Am 17. Oktober 1868 wurde zur ersten offiziellen Generalversammlung geladen. Die ersten Ausrüstungsgegenstände wurden allerdings erst ein Jahr später angeschafft.

Das erste Spritzenhaus wurde 1889 bis 1890 am Turnplatz erbaut. Zwischendurch war die Eberbacher Wehr in den heutigen Räumen des Polizeireviers in der Kellereistraße untergebracht. Als letztes Jubiläum wurde im September 1993 das 125-jährige gefeiert. Seit 1971 ist die Abteilung Stadt in der Güterbahnhofstraße untergebracht. Einweihung und Übergabe des 1,1 Millionen-D-Mark-Baus waren am 16. Oktober. Das Gerätehaus wurde seit der Einweihung bis heute schon mehrfach an- und umgebaut, um den Anforderungen gerecht zu werden. Im Oktober 1974 wurde die Jugendfeuerwehr Eberbacher offiziell ins Leben gerufen.

Derzeit laufen die Planungen in einem Architekturbüro für einen Umbau mit Anbau; der Gemeinderat gab dafür im vergangenen Jahr grünes Licht. (mabi)

