Eberbach. (MD) Feueralarm am Sonntag gegen 12.30 Uhr in Eberbach: Am Ohrsberg standen zwei Gartenhäuschen in Vollbrand. Auch daneben befindliche Sträucher und Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Passanten meldeten am Mittag den Brand per Notruf. Rasch rückte die Freiwillige Feuerwehr Eberbach mit 31 Wehrleuten und Fahrzeugen aus. Da die Einsatzstelle jedoch in unwegsamem und steilem Gelände lag, mussten die Löschfahrzeuge im Bereich der Moschee abgestellt und mehrere hundert Meter Schlauchleitung verlegt werden. Das Löschwasser wurde im Pendelverkehr vom Gerätehaus in der Güterbahnhofstraße an die Einsatzstelle gefahren.

Das Feuer griff zudem schon auf eine daneben befindliche Gartenlaube über. Ein abbrennen dieser konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert und der Brand schnell gelöscht werden. Nach einer Stunde waren die Löscharbeiten beendet. Verletzt wurde niemand.

Auch zwei Beamte des Polizeireviers Eberbach waren vor Ort. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde der Brand durch nicht ordnungsgemäß entsorgte Grillkohle entfacht. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Eberbach geführt. Während den Löscharbeiten kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.Er schätzt den Gesamtschaden auf 5000 Euro.

Update: Sonntag, 2. August 2020, 15.16 Uhr