Eberbach. (SW) Die Bon Jovi Tribute Band "Bounce" heizte auf Einladung von Legend Events am Sonntag den Gästen in der Stadthalle ein. Die zahlreichen Fans ließen sich durch Frontman Olli Henrich mitreißen; bei den Welthits "Bed of Roses" oder "It’s my life” tanzten und sangen selbst die nicht mehr ganz so jungen Bon Jovi Fans mit.