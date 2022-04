Eberbach. (fhs) Ja oder Nein zu Windkraft am Hebert? Soeben haben die Wahllokale geschlossen. Die Auszählung der Stimmen beginnt. Von den 11.337 Stimmberechtigten unter den rund 14.600 Bürgern Eberbachs haben sich 2729 per Briefwahl an der Abstimmung beteiligt - 2935 Unterlagen waren zuvor beantragt worden. Dem Vernehmen nach scheint die Wahlbeteiligung eher im niedrigen Bereich zu liegen.

Es geht um die Frage, ob die Stadt Eberbach im Gewann "Hebert" das städtische Grundstück (Flst.-Nr) 8641 dem Bieter BayWa r. e. Wind GmbH zur Errichtung und zum Betrieb von Windkraftanlagen zur Verfügung stellt. Grundlage dafür sind die vorab in einem Interessenbekundungsverfahren ausgehandelten Rahmenbedingungen. Sie und viele andere Einzelheiten rund um die Streitfrage "Windräder am Hebert" hatte die Stadt in einer allgemein auch auf Landesebene gelobten Informationsbroschüre sowie mit einer Infoveranstaltung in der Stadthalle öffentlich vorgestellt.

Mit besonderer Spannung erwarten Vertreter der in dieser Sache engagierten Eberbacher Bürgerinitiativen den Ausgang des Entscheids sowie die Höhe der Wahlbeteiligung. Unabhängig vom eigentlichen Ergebnis in der Sachfrage erhoffen sich Gegner wie Befürworter von Windrädern einen möglichst deutlichen Ausdruck des Bürgerwillens. Zu den Befürworten von Windkraft am Hebert zählen die "Initiative Windräder für Eberbach (IWE)" sowie die Klimainitiative Eberbach. Gegner der Rotoren sind die Anhänger der Bürgerinitiative "Rettet den Hebert".

Nach einem Bürgerentscheid über ein Haager Neubaugebiet in der Gemeinde Schönbrunn gerade mal vor zwei Wochen ist diese Eberbacher Volksabstimmung bereits die zweite Form direkter Demokratie innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn. Sollten Windräder auf Eberbacher städtischen Flächen am Hebert eine Zustimmung erhalten, wären sie auch von Auswirkung auf Bürger in Ortsteilen Schönbrunns. Bürger dieser Gemeinde hatten heute jedoch keine Gelegenheit, über die Verwendung von Flächen in Eberbacher Eigentum mitzubestimmen.

Gleiches gilt für die Bürger Eberbachs wie Schönbrunns, was 50 Hektar Fläche Staatsforst auf dem Hebert betrifft. Die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg hat bereits im Februar bekannt gegeben, dass sie auch dieses Areal zum verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien im Land ausgeschrieben hat und zur Verfügung stellen wird. Dabei spielen örtliche Bürgervoten keine Rolle angesichts übergeordneter Aufgabenstellungen wie Klimaschutz, Energieversorgungssicherheit und nationaler Grundsatzfragen zur Energieerzeugung angesichts des Wegfalls von Lieferungen fossiler Rohstoffe nach politischen Entscheidungen.

Mit einem Ergebnis zum vorläufigen Ausgang des Eberbacher Bürgerentscheids über Windkraft auf städtischem Gebiet wird innerhalb der nächsten zwei Stunden gerechnet.