Eberbach. (rho) Weder vor noch zurück. Stillstand ist angeordnet – behördlich. Seit letzter Woche darf auf der Baustelle Bahnhofstraße 2 gegenüber der Michaelskirche nicht mehr gewerkelt werden. Das Gelände wurde am Freitag amtlich versiegelt, zu Bauarbeiten darf es niemand mehr betreten. Das Baurechtsamt des Landkreises hat am Tag zuvor die Entscheidung getroffen. Die Verfügung wurde von einem Behördenmitarbeiter am Bauzaun angeklebt, mit Stempel und Strafandrohung. Offenbar wollte man seitens des Bauunternehmens den bereits begonnenen Keller fertigstellen, obwohl für die restlichen Abschnitte die Prüfstatik noch nicht vorliegt. So jedenfalls die Auskunft von Architekt Peter Kluge, der sich mit Beginn der Woche um die Freigabe der Baustelle bemühen will.

Wie die Behörde erneut auf einen Missstand aufmerksam wurde, bleibt offen. Allerdings sieht sich die Nachbarschaft seit Langem durch die offene Baustelle stark beeinträchtigt. Wobei ein Stillstand der Baumaßnahme jetzt eher zu einer weiteren Verzögerung führt.

Amtlich unter Strafandrohung versiegelt. Foto: rho

In Eberbach kann sich niemand an eine Baustelle erinnern, die länger offen war. Der Baubescheid für das Gast- und Wohnhaus liegt bereits seit 28. Januar 2018 vor. Unter anderem über die Ablösung von Stellplätzen vergingen Monate und Jahre. Dann bremste der Denkmalschutz den Aushub aus, als im Keller Fundamente der alten Stadtmauer freigelegt wurden. Derzeit durfte nur das Untergeschoß abschnittsweise eingerichtet werden, wobei dafür noch nicht die vollständige Freigabe vorliegt. Grünes Licht für den Hochbau gibt es auch keines. Im Januar diesen Jahres stockte alles, weil der Abraum des Kellers nicht entsorgt werden konnte. Dann ging der Sommer ins Land, ohne dass der Bau überhaupt erkennbar in die Höhe strebte. Erst seit Kurzem wird der Keller aufgebaut.

Zwar ist die offene Straßenecke mitten in der Stadt kein schöner Anblick. Dass allerdings der dort durch den Bauherrn Necmeddin Aydemir geplante, weitere Döner-Imbiss in der Stadt eine Bereicherung für die Gastronomie sein wird, darf bezweifelt werden.