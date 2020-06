Eberbach. (jbd) Das Stückchen Wiese mit dem Baubestand an der südöstlichen Stadteinfahrt soll in vollem Umfang erhalten bleiben. Im Bauausschuss am Mittwochabend ging es um die Grundsatzfrage, ob die Stadt sie für neue Stellplätze opfern sollte – und wenn ja, wieviel davon unter die Autoräder kommen sollte. Eine Frage, die nicht zum ersten Mal diskutiert wurde, wie der kommissarische Bauamtsleiter Karl Emig erklärte. Die Stadt hatte sich ihrerseits jetzt gegen die Stellplätze entschieden. Und diese Position wurde vom Ausschuss jetzt geschlossen geteilt.

Es handle sich bei dieser Grünfläche um "ein besonders schönes Stück Wiese", wandte sich AGL-Rat Lothar Jost dagegen, sie unter einem Parkplatz verschwinden zu lassen. Außerdem bezwecke die Stadt doch, "den Autoverkehr zurückzudrängen", pflichtete Dietmar Polizein (Freie Wähler) bei.

Die Stellplatzfrage tauchte auf, weil infolge der Umnutzung einer Wohnung in Büros direkt oberhalb der Wiese in der Neckarstraße zu wenig Parkraum vorhanden ist. Ursprünglich wollte der Antragsteller, um die baurechtlich vorgeschriebenen Parkplätze zu schaffen, der Stadt einen Teil dieser Grünfläche abkaufen. Doch die bot ihm stattdessen für 5000 Euro pro Platz einen sogenannten Stellplatzablösevertrag an, der Bauherrn die Möglichkeit gibt, sich von dieser Verpflichtung freizukaufen.

Inzwischen ist die Parksituation in diesem Teil der Neckarstraße offenbar so angespannt, dass immer wieder Anwohnerbeschwerden im Rathaus eingehen. Die Stadt musste sich deshalb der Frage stellen, ob sie auf ihrem Grundstück nicht selbst Abhilfe schaffen sollte. Geprüft wurden zwei Varianten mit sieben Stellplätzen zu Baukosten von 25.000 Euro und dem Verlust eines Baumes und 90 Quadratmeter Wiese; und mit zwölf Plätzen für 66.000 Euro, die zwei Bäume und 240 Quadratmeter Grünanlage fressen würden.

Etliche Anwohner wandten sich in der Folge gegen eine Versiegelung der Grünfläche und verwiesen auf die in der Nähe vorhandenen öffentlichen Parkplätze am "Grünen Baum" und am Lauer. Dies, die hohen Baukosten und die Einschätzung, bei der Wiese handle es sich um eine ortsbildprägende Fläche am Ortseingang, dienten der Stadt letztlich als Argumente dafür, die Wiese nicht anzutasten.