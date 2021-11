Eberbach/Stuttgart. (RNZ) Die Deutsche Bahn bietet ab sofort für mobilitätseingeschränkte Personen einen barrierefreien Shuttle-Service an, damit sie während der Aufzugssperre im Eberbacher Bahnhof ohne riesige Umwege doch Züge von und nach Heidelberg, Mosbach oder Erbach erreichen können. Die Aufwendungen für den Shuttle-Service sollen direkt mit der DB AG verrechnet werden. Dies hat der DB-Konzernbevollmächtigte Thorsten Krenz den beiden Abgeordneten mitgeteilt, die sich in Sachen Aufzugssperre an die Deutsche Bahn AG gewandt hatten, Moritz Oppelt (CDU) und Jan-Peter Röderer (SPD). Ein Bahnsprecher in Stuttgart bestätigte am Dienstag die Angaben.

Ein Hirschhorner Bürger hatte CDU-Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt geschrieben, wie man es den Behinderten mit Rollstuhl einfacher machen könne, von Eberbach nach Heidelberg zu gelangen. Die Idee des Mannes: ein eigens eingerichteter Fahrdienst für Gehandicapte, der nach Terminabsprache vorab den Rollstuhlfahrer etwa 20 Minuten vor Abfahrt am Bahnhof Eberbach abhole und in das zehn Kilometer benachbarte Hirschhorn fahre. Dort gibt es oberhalb des Bahnhofs eine barrierefrei passierbare Rampe zum Bahnsteig für die Züge nach Heidelberg.

"Ich habe mich für diese Zuschrift bedankt und dem Bürger zugesagt, dass ich seinen Vorschlag, den ich für gut und praktikabel halte, direkt an Thorsten Krenz, den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für Baden-Württemberg, weiterleiten werde", so Oppelt.

Am Montag erhielten nun Oppelt sowie auch der SPD-Landtagsabgeordnete Jan-Peter Röderer die positive Antwort der Bahn. Bevollmächtigter Krenz schrieb: "Auch wir hatten zwischenzeitlich bereits den Ansatz eines ’barrierefreien Shuttle-Services’ verfolgt und waren dazu im engen Austausch mit der Stadtverwaltung Eberbach." Die Bahn hat das Unternehmen Taxi Braho Dervisevic mit den Fahrten ab sofort bis voraussichtlich 28. Februar 2022 beauftragt. Taxi Braho setzt dazu zwei rollstuhlgerechte Taxen ein.

Berechtigte gehandicapte Reisende melden bis 22 Uhr des Vortags ihren Fahrtwunsch bei der DB-Mobilitätsservicezentrale (MSZ) an. Dies geht per Telefon unter (030) 65 21 28 88, per Fax unter (030) 65 21 28 99 oder per E-Mail msz@deutschebahn.com. Sobald das Taxiunternehmen der DB den Fahrtauftrag bestätigt, sagt die Bahn den Fahrgästen den Fahrservice zu. Die Bahnkund(inn)en haben keinen weiteren Aufwand und keine weiteren Kosten. Die Kosten übernimmt die Deutsche Bahn.

Wer zu der berechtigen Personengruppe zählt, konnte der Bahnsprecher nicht eindeutig eingrenzen, erklärte aber, dass etwa Müttern mit Kinderwagen in der Regel Mitreisende über Treppenstufen helfen. Der Service zielt auf Menschen, die ohne fremde Hilfe gar nicht mobil sind wie etwa Rollstuhlfahrer.

Je nach Fahrtrichtung wird nun der nachfolgende Service angeboten:

• Für Reisende in > Richtung Heidelberg wird das Taxiunternehmen 30 Minuten vor der planmäßigen Abfahrt ab Eberbach bestellt und bringt den Reisenden nach Hirschhorn (Neckar). Hier ist barrierefreies Zusteigen möglich.

• Für Reisende in > Richtung Erbach (Odenwald) wird das Taxiunternehmen 40 Minuten vor der planmäßigen Abfahrt in Eberbach bestellt und bringt den Reisenden nach Hesseneck-Kailbach, um hier ebenfalls barrierefreie in den Zug einsteigen zu können.

• Für Reisende, die > aus Richtung Mosbach-Neckarelz kommen und in Eberbach aussteigen möchten, wird das Taxi zur planmäßigen Ankunft des Zuges in Zwingenberg (Baden) dorthin bestellt, um den Reisenden dort abzuholen und nach Eberbach zu befördern.

• Für Reisende, die > aus Richtung Erbach (Odenwald) kommen und in Eberbach aussteigen möchten, wird das Taxi zur planmäßigen Ankunft des Zuges in Hesseneck-Kailbach bestellt, um sie von dort nach Eberbach zu befördern.

Krenz: "Ich freue mich ganz besonders, dass wir für mobilitätseingeschränkte Reisende damit eine wirklich gute Lösung finden konnten."

Bundestagsabgeordneter Moritz Oppelt: "Das ist eine gute Nachricht. Auf diese Weise können die Einschränkungen, die nicht hinnehmbar waren, überbrückt werden."

Update: Dienstag, 30. November 2021, 12.33 Uhr

Eberbach/Stuttgart. (RNZ) Die Deutsche Bahn bietet ab sofort für mobilitätseingeschränkte Personen einen barrierefreien Shuttle-Service an, damit sie während der Aufzugsperre im Eberbacher Bahnhof ohne riesige Umwege doch Züge von und nach Heidelberg, Mosbach oder Erbach erreichen können.

Dies hat der DB-Konzernbevollmächtigte Thorsten Krenz dem CDU-Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt mitgeteilt. Die Aufwendungen für den Shuttle-Service sollen direkt mit der DB AG verrechnet werden. "Ich habe heute wieder den Artikel über die Bahn und ihre Fahrstühle gelesen und eine Idee gehabt, wie man es Menschen im Rollstuhl einfacher machen kann, um nach Heidelberg zu kommen", schrieb ein Hirschhorner Bürger an den CDU-Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt.

Die Idee des Mannes: benötigt werde ein Fahrdienst für Gehandicapte, der nach terminlicher Absprache den Rollstuhlfahrer etwa 20 Minuten vor Abfahrt am Bahnhof Eberbach abhole und in das zehn Kilometer benachbarte Hirschhorn fahre.

Dort gibt es oberhalb des Bahnhofs eine Rampe für den Bahnsteig für die Züge nach Heidelberg.

"Ich habe mich für diese Zuschrift bedankt und dem Bürger zugesagt, dass ich seinen Vorschlag, den ich für gut und praktikabel halte, direkt an Thorsten Krenz, den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für das Land Baden-Württemberg, weiterleiten werde", teilte Oppelt mit.

Am Montagabend erhielt der CDU-Bundestagsabgeordnete auf sein weiteres Schreiben in Sachen "Fahrstühle Bahnhof Eberbach" die positive Antwort der Bahn. Krenz schreibt darin: "Auch wir hatten zwischenzeitlich bereits den Ansatz eines ’barrierefreien Shuttle-Services’ verfolgt und waren dazu im engen Austausch mit der Stadtverwaltung Eberbach. Mit deren Unterstützung konnten wir ein geeignetes Transportunternehmen finden, das flexibel und verlässlich solche Fahrten für mobilitätseingeschränkte Reisende anbieten kann." Das Bahnhofsmanagement für Eberbach werde den Service vor Ort ab sofort einrichten. "Dieser Service soll als Kompensation während der aktuellen Umbauphase der Aufzüge dienen und wird voraussichtlich bis zum 28. Februar 2022 angeboten", schrieb Krenz.

Praktisch müsse eine solche Fahrt durch den Reisenden bis 22 Uhr des Vortages bei der Mobilitätsservice-Zentrale angemeldet werden. Im Hintergrund werde das Taxi je nach Fahrtrichtung durch die DB AG beim Transportunternehmen bestellt, die Fahrt gegenüber dem Reisenden nach deren Auftragsannahme bestätigt. Krenz: "Die Aufwendungen für den Shuttle-Service werden direkt mit der DB AG verrechnet. Die Reisenden müssen sich somit um nichts kümmern."

Je nach Fahrtrichtung wird nun der nachfolgende Service angeboten:

Für Reisende in Richtung Heidelberg wird das Taxiunternehmen 30 Minuten vor der planmäßigen Abfahrt ab Eberbach bestellt und bringt den Reisenden nach Hirschhorn (Neckar). Hier ist ein barrierefreier Zustieg möglich.

Für Reisende in Richtung Erbach (Odenwald) wird das Taxiunternehmen 40 Minuten vor der planmäßigen Abfahrt in Eberbach bestellt und bringt den Reisenden nach Hesseneck-Kailbach. Hier ist ein barrierefreier Zustieg möglich.

Für Reisende, die aus Richtung Mosbach-Neckarelz kommen und in Eberbach aussteigen möchten, wird das Taxi zur planmäßigen Ankunft des Zuges in Zwingenberg (Baden) dorthin bestellt, um den Reisenden nach Eberbach zu befördern.

Für Reisende, die aus Richtung Erbach (Odenwald) kommen und in Eberbach aussteigen möchten, wird das Taxi zur planmäßigen Ankunft des Zuges in Hesseneck-Kailbach dorthin bestellt, um den Reisenden nach Eberbach zu befördern.

Krenz: "Ich freue mich ganz besonders, dass wir für mobilitätseingeschränkte Reisende damit eine wirklich gute Lösung finden konnten." Dem stimmte der Bundestagsabgeordnete Oppelt zu: "Das ist eine gute Nachricht. Auf diese Weise können die Einschränkungen, die nicht hinnehmbar waren, überbrückt werden."