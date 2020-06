An dieser Stelle der Bahnhofstraße wurde die Oberleitung abgerissen. Foto: C. Menges

Eberbach. (jbd) Ein Autokran kam am vergangenen Freitagmittag gegen 13 Uhr der Oberleitung der Straßenbeleuchtung in der Bahnhofstraße ins Gehege. Beim Abladen von Baustoffen in Höhe der Baulücke an der Michaelskirche kappte er das Kabel. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, waren auch die Eberbacher Stadtwerke schon zur Stelle, um den Schaden zu beheben.