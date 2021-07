Bis September 2022 auch während der Unterrichtszeiten sollen die Fassaden- und Dachsanierungsarbeiten an den Blocks B und C des Hohenstaufen-Gymnasiums laufen. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Aus Eningen unter Achalm, Frankfurt, Owingen und Möckühl kommen die Auftragnehmer für die energetische Sanierung von Fassade und Dach des Hohenstaufen-Gymnasiums. Für zusammen aufgerundet 2,8 Millionen Euro hat der Gemeinderat jetzt in einem ersten Ausschreibungsblock die Aufträge für Baustelleneinrichtung, Gerüst,- Fassaden- und Trockenbauarbeiten vergeben.

Start der Arbeiten an den HSG-Bauteilen B und C soll zwar noch in den Ferien am 18. August sein. Die gesamte Sanierung soll bis September 2022 abgeschlossen sein. So werden Bauarbeiten aber auch parallel zur Unterrichtszeit im Winter/Frühjahr 21/22 sowie zur Sommerzeit 2022 erfolgen.

Angesichts der Markt-Umstände muss auch Eberbach aufgrund gestiegener Materialkosten Mehrausgaben in Kauf nehmen. Stadtrat Dietmar Polzin (FWE) bemängelte die Baukostensteigerung um 14 Prozent: "Schade auch, dass keine lokalen Firmen dabei sind. Ich gehe davon aus, das die beauftragten Firmen ihre Mitarbeiter auch nach Tarif bezahlen."

Ratsherr Wolfgang Kleeberger (CDU) forderte die Verwaltung auf, trotz dieser Kostensteigerung die noch möglichen Einsparpotenziale auszuloten um die Zusatzausgaben aufzufangen.

Rolf Schieck (SPD) erinnerte an den Beschluss, das HSG schrittweise zu sanieren. "Das jetzt hätte schon viel früher sein müssen. Wichtig wäre uns, dass es nun so schnell wie möglich über die Bühne geht." Schieck hofft, das die Kosten "nicht noch exorbitant ansteigen". Bürgermeister Peter Reichert entgegnete, dass es einen 60-Prozent-Zuschuss zu den Sanierungsarbeiten vor fünf Jahren so noch nicht gegeben hätte.

Bei 3,1 Millionen Euro förderfähiger Kosten erhalte Eberbach bereits mit Zusage vom Juni 2018 für die energetische Sanierung des HSG 1,6 Millionen Fördermittel; dazu muss die Maßnahme bis Dezember 2022 fertig gestellt und bis Ende 2023 abgerechnete sein. Bei der Dachsanierung gibt es bei 625.000 Euro förderfähigen Kosten aus dem kommunalen Sanierungsfonds des Landes 319.000 Euro, und aus dem Ausgleichsstock gibt es 431 000 Euro bei berücksichtigungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 3,7 Millionen Euro.

Weil die Kostenschätzungen fürs Stellen des Förderantrags aus 2018 stammen, enthalten sie nicht die konjunkturellen Preissteigerungen seither. Die in der Vorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung erstellte Kostenberechnung stammt hingegen vom Januar dieses Jahres; daraus ergeben sich die Abweichungen der Zahlen, die sich zum Nachteil Eberbachs nochmals um 357.200 Euro verschlechtert hatten. Da spielte es auch keine entscheidende Rolle, dass das Gebot für die Baustelleneinrichtung sogar 36.300 Euro günstiger zu haben war.

Nach dieser Auftragsvergabe steht jetzt noch das Ausschreibungspaket Zwei aus, das 48 Prozent der Gesamtbauleistungen umfasst.

Dies berührt Stahlbau, nochmals Rohbau, Tischler, Maler/Innenausbau, Dachabdichtung, Bodenbelag sowie Aufzugsarbeiten. Die Bauverwaltung plant, das Paket Mitte September im Bauausschuss vorberaten zu lassen und Ende September dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Den Worten von Bauamtsleiter Detlef Kermbach zufolge erhält auch das Hohenstaufen-Gymnasium auf seinem dann sanierten Dach eine Solaranlage, wie sie bereits auf anderen Hausdächern im Eigentum der Stadt errichtet wurden, etwa auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus am Neuen Weg/Güterbahnhofstraße oder auf dem Wohnhaus Uferstraße 3.