Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Im Rhein-Neckar-Kreis hat der Fahrzeugbestand zu Jahresbeginn einen neuen Höchststand erreicht, meldet das Landratsamt. 454.903 Kraftfahrzeuge waren zum Stichtag 1. Januar 2020 zugelassen, das sind 5668 mehr als ein Jahr zuvor. Zum Bestand gehören 350.701 Pkw, 31.829 Krafträder und 19.090 Lkw. Weiter wird festgestellt, dass die Anzahl der Fahrzeuge mit Elektroantrieb in diesem Zeitraum stärker angestiegen ist als in den Vorjahren. Waren zum Stichtag 2018 noch 590 Kfz mit Elektromotor gemeldet, wuchs deren Zahl im Folgejahr schon auf 894. Anfang 2020 waren dann 1.398 strombetriebene Fahrzeuge im Landkreis mit seinen 548.000 Einwohnern gemeldet.

"Noch rasanter verläuft die Entwicklung bei Fahrzeugen mit Hybrid-Antrieb, also der Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor", informiert das Landratsamt. Deren Zahl wuchs binnen drei Jahren von 1318 über 1882 auf aktuell 3028. Gemessen am Gesamtbestand von 455.000 Autos ist der Anteil an ganz oder teilweise mit Strom betriebenen Typen aber eher ernüchternd: Er liegt mit 0,97 bei nicht einmal einem Prozent.

In Bezug auf Elektromobilität schon etwas besser unterwegs ist der Landkreis Bergstraße, wie eine Nachfrage ergab. Bei den hessischen Nachbarn, die 270.000 Einwohner zählen, lag der Fahrzeugbestand zu Jahresbeginn bei 232.221, der Anteil an Elektro- und Hybridautos betrug 1,2 Prozent. 2811 Landkreisbewohner sind mittlerweile mit den als umweltfreundlich geltenden Vehikeln unterwegs.

Und wie sieht diesbezüglich die Nahaufnahme in unserer Region aus?

In Eberbach mit seinen 14.618 Einwohnern sind aktuell 11.012 Fahrzeuge zugelassen, informiert der Rhein-Neckar-Kreis. Im Gesamtbestand enthalten sind 26 E-Mobile und 62 Hybridfahrzeuge, was einem Anteil von lediglich knapp 0,8 Prozent entspricht. Stadtverwaltung und Stadtwerke wollen diesen Anteil in ihrer eigenen Fahrzeugflotte erklärtermaßen noch ausbauen. Die SWE haben inzwischen einen Kastenwagen mit E-Antrieb laufen, das Rathaus besitzt ein Hybrid-Fahrzeug und hat zusätzlich einen Renault-Kangoo geleast. Nicht zu vergessen die vier Pedelecs in Diensten der städtischen Mitarbeiter.

In den Gemeinden im Kleinen Odenwald und im Odenwald, wo der individuelle Motorisierungsgrad aufgrund mangelnder öffentlicher Verkehrsverbindungen bekanntlich besonders hoch ist, gibt es noch weniger strombetriebene Autos. In Schönbrunn mit seinen 2870 Einwohnern liegt der Fahrzeugbestand derzeit bei 3463. Lediglich zehn Autos fahren mit Elektromotor, 15 haben Hybridantrieb, was einem Anteil von 0,72 Prozent entspricht.

Im knapp 500 Einwohner zählenden Heddesbach sind 581 Kfz gemeldet, je einer fährt mit Strom und mit Hybridantrieb, das macht 0,34 Prozent des Gesamtbestands.

Aus der hessischen Nachbarstadt Hirschhorn meldet das Heppenheimer Landratsamt 2.870 Zulassungen zum Stichtag. Insgesamt 20 Fahrzeuge verfügen über Elektro- oder den kombinierten Hybridmotor, womit 0,7 Prozent der Hirschhorner Kfz mit umweltschonender Technik unterwegs sind. In Neckarsteinach sind bei an die 3800 Einwohnern gegenwärtig 3.239 Autos gemeldet. In 28 Fällen wählten die Besitzer eines mit Strom- oder Hybridmotor und verhelfen dieser Gattung damit zu einem Anteil von 0,86 Prozent am Gesamtbestand.