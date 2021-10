Dem Neubau in der Bahnhofstraße 2 fehlt jetzt nur noch das Dach. Foto: Rainer Hofmeyer

Eberbach. (rho) Der normale Bürger erwartet eigentlich, dass eine Baustelle einen sogenannten "Roten Punkt" braucht, ehe überhaupt mit den Arbeiten begonnen wird. Nicht so bei der Eberbacher Dauerbaustelle in der Bahnhofstraße 2. Seit 2017 wird an diesem Projekt gezerrt, da wurde der Bauantrag für das Wohn- und Wirtshaus gestellt. Im Januar 2018 gab es die Baugenehmigung, nachdem schon Klagen gegen die Baubehörde wegen schleppender Bearbeitung angedroht worden waren.

Im Januar dieses Jahres hieß es zuletzt, dass der "Rote Punkt" bald kommen werde. Das hat jetzt zum 30. September gedauert, bis der Stempel des Landkreises auf das begehrte Zertifikat gedrückt wurde. Architekt Peter Kluge wollte eigentlich den Punkt auf die Nachbarfassade projizieren. Doch dazu kann es ja nicht mehr kommen, diese Wand ist zugebaut. Dem Neubau fehlt nur noch das Dach, das in den nächsten drei bis vier Wochen draufgesetzt sein soll. Der begehrte "Rote Punkt" wird noch dieser Tage angenagelt.