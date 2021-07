Von Marcus Deschner

Eberbach. "Sie sind in vielerlei Hinsicht ein ganz außergewöhnlicher Jahrgang und haben unsere Schulgemeinschaft auf vielerlei Weise bereichert", lobte Oberstudiendirektorin Anja Katzner bei der Verabschiedung der Abiturienten des Hohenstaufen-Gymnasiums in der Stadthalle. Gleich sechs Absolventen – Chiara Lemke, Sophia Kapell, Julia Schäfer, Georg Bitter, Laura Berisha und Johanna Walz – erreichten die Traumnote 1,0. Sie erhielten von der Stadt Eberbach gestiftete Schulpreise.

Bestanden haben alle 81 zur Prüfung Angetretenen, der Gesamtnotendurchschnitt liegt bei 2,0. "Heart of Courage" tönte aus den Saallautsprechern, als die Abiturienten in den Saal einzogen. Von harten Bedingungen, die die Schüler während der vergangenen eineinhalb Jahren pandemiebedingt durchmachen mussten, sprach die stellvertretende Schulleiterin Anne Schmehling in ihrer Begrüßung. Doch alle hätten die "Wahnsinnsherausforderung" bravourös gemeistert.

In Anlehnung an das Motto „Abipunktur – Jeder Punkt kostet Nerven“ zog Direktorin Anja Katzner bei der Verabschiedung Nadeln aus einer Homer-Simpson-Puppe. Foto: Deschner

Humorvoll ging Katzner in ihrer Rede auf das aktuelle Motto "Abipunktur – jeder Punkt kostet Nerven" ein. Am Tag der Entlassfeier ziehe man die letzten Therapienadeln. Denn die den jungen Leuten bekannte schulische Gemeinschaft höre auf zu existieren. Viele Menschen erlebten das Ende ihrer Schulzeit als Wendepunkt im Leben, der unwillkürlich die Frage nach den eigenen Fähigkeiten und der künftigen Lebensgestaltung aufwerfe. Folge man dem gymnasialen Bildungsplan, dann verfügten die Abiturienten jetzt über fachliche, methodische, persönliche und soziale Kompetenzen auf erweitertem Niveau, sagte Katzner.

Doch diese Liste müsse erweitert werden: "Sie haben die Kursstufe in einer Zeit absolviert, die für jeden einzelnen auf vielfältige Weise einschneidende persönliche Veränderungen mit sich gebracht hat", betonte die Schulleiterin. Trotz aller Widrigkeiten hätten die Absolventen das Abitur erfolgreich abgeschlossen und dabei ein hohes Maß an Krisenkompetenz erworben. Nun müssten sie sich neu orientieren und unter vielen denkbaren Lebensentwürfen ihren eigenen Weg finden.

"Sie werden gebraucht und die Erfahrungen, die Sie aus dieser Krise mitbringen, machen Sie zu besonders wertvollen, jungen reifen Menschen. Katzner rief die Abiturienten dazu auf, diese Erfahrungen zu nutzen. Denn diese könnten bei künftigen Herausforderungen eine Stütze sein und anderen Menschen Orientierung geben. "Bewahren Sie sich Ihre Lebensenergie, führen sie ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben in Harmonie und Balance", schloss Katzner und zog aus dem mitgebrachten gelben Abipunktur-Maskottchen die allerletzte Therapienadel.

Seine Rede als Geschenk verpackt hatte Till Weidenhammer, der fürs Lehrerkollegium sprach und dabei hervorhob, dass man gemeinsam am Ziel gearbeitet habe. "Wir sind stolz auf euch". Die jungen Menschen sollten "ihre Persönlichkeit als Türöffner einsetzen", egal wohin es sie verschlage. Er sei "super geflasht" über das Ergebnis, freute sich Bürgermeister Peter Reichert und gratulierte. Ein großes Zwischenziel sei nun erreicht. Das Leben bleibe auch nach dem Abi spannend. "Geht euren Weg mutig, auch wenn es Hindernisse gibt", forderte Reichert

. "Geht Wege, die noch niemand ging, damit ihr Spuren hinterlasst und nicht nur Staub, zitierten die Elternsprecher Birgit Wierz und Oliver Egenolf in Anlehnung an Antoine de Saint-Exupéry. Scheffelpreisträgerin Sophia Kapell, die in Jona von Reischach einen eloquenten Redepartner hatte, ließ die vergangenen zwei Jahre Revue passieren. Die Ausnahmesituation habe zusammengeschweißt.

Und: "In jeder Krise steckt eine Chance. Diese haben wir genutzt", sagten die Abi-Sprecher. Für die SMV gratulierte Chiara Salerno. Am Flügel begleitete Sängerin Celine Ogbodo ihr "Medley für das HSG" mit Eigenkompositionen, per Video-Einspielung wurde ein Musical-Medley gezeigt, das der Abi-Chor 2021 unter Leitung von Hartmut Quiring zuvor in der Hohenstaufen-Sporthalle aufgenommen hatte. Beendet wurde die Feier mit Gary Barlows "Wasting my time", das von den "Anonymen Saxophonikern" unter Leitung von Ralph Schweizer vorgetragen wurde.