Von Martina Birkelbach

Eberbach. Eigentlich steht jedem Bürger schon seit Montag einmal wöchentlich ein kostenloser "Point-of-Care-Antigen"-Schnelltest zu. Eigentlich. Doch die "Testverordnung" vom Bund für die sogenannten Bürgertestungen fehlt noch. So zumindest erklärte es am Dienstagvormittag Frank Knecht, Inhaber der Eberbacher Bahnhof-Apotheke und der Minneburg-Apotheke in Neckargerach. Die Beauftragung vom Land sei indes am Montag erfolgt. Knecht rechnet nun mit dem Erlass der Testverordnung des Bundes am heutigen Mittwoch. Termin-Buchungen sind auf jeden Fall bereits seit Dienstag möglich. Einen Riesenansturm gab es bis mittags noch nicht, Termine lassen sich noch problemlos buchen.

Der Aufenthalt im Testcenter dauert nur wenige Minuten; zum vereinbarten Termin ist ein aktuelles Ausweisdokument zur Identifizierung mitzubringen. Durch die Online-Reservierung können die Tests in sehr kurzen Zeitabständen durchgeführt werden. Knecht erklärt, dass bei ihm fünf Testungen binnen zehn Minuten möglich sind. Wer etwa um 10 Uhr einen Termin hat, sollte zwischen 10 und 10.10 Uhr erscheinen, und kommt dann nach Aufruf mit jeweils fünf anderen hintereinander an die Reihe.

Da die Schnelltests nicht in den Apotheken, sondern in separaten Räumen durchgeführt werden sollen, hat die Bahnhof-Apotheke dafür getrennte Räume des Hauses geöffnet, die über einen separaten Ein- und Ausgang in strikter Einbahnstraßenregelung – auch behindertengerecht – erreicht werden können. Über einen Seiteneingang kommt man in das etwa 70-Quadratmeter große Untergeschoss. Bis zu 450 Personen können dort täglich getestet werden. Die Testung ist mit einem professionellen Nasopharyngeal-Abstrich (Nasen-Rachen-Abstrich) verbunden. Sieben gesondert geschulte Personen des Fachpersonals der Neckartal-Apotheken sind insgesamt im Einsatz.

"Auch Testapotheken in Wiesloch und Heidelberg wurden hier bereits durch uns geschult", sagt Knecht. Das Testergebnis liegt gewöhnlich nach 15 Minuten vor und wird dem Getesteten auf sicherem elektronischen Weg als international gültiges Zertifikat in drei Sprachen zugestellt. "Wenn der Befund da ist, bekommt man über Mail eine Nachricht mit einem Download-Link", erklärt Apotheker Knecht. In Einzelfällen könne das Ergebnis auch abgeholt werden. Fällt der Test positiv aus, hat der Getestete einen Anspruch auf eine bestätigende Diagnostik mittels PCR-Test. Im Fall eines positiven Testergebnisses ist die Apotheke natürlich verpflichtet, dieses namentlich dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden.

Für die nächsten zwei Wochen sind laut Knecht erstmal genügend Tests vorhanden. Allerdings ist es, wie bei den Masken im vergangenen Jahr passiert, schon abzusehen, dass der Markt "kollabiert". "Wir haben aber bereits neue Lieferungen bestellt und schauen da, dass kein Loch entsteht", so Knecht. Da das Angebot der kostenlosen Schnelltestungen abhängig von den eigenen Voraussetzungen der Apotheken ist, bieten sie laut seinen Infos im Land etwa nur 450 Apotheken an.

Bereits seit Mitte Dezember 2020 testet die Bahnhof-Apotheke am Bahnhofsplatz 7 als offizielles Testzentrum des Landes Baden-Württemberg mittels Schnelltests auf SARS-CoV-2. Einen weiteren aktiven Standort hat das Testzentrum in Neckargerach, wo seit 1. März auch an der Minneburg-Apotheke entsprechende Tests in der Kommune durchgeführt werden. Die Bahnhof-Apotheke betreut bereits seit mehreren Wochen auch Kindergärten und Schulen durch ein mobiles Team vor Ort.

Info: Anmeldungen unter www.corona.neckartal-apotheken.de