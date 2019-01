Eberbach. (pol/mün) Ein betrunkener Jugendlicher soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Eberbach handgreiflich gegenüber Polizeibeamten geworden sein.

Kurz nach 23 Uhr wurde die Polizei in Eberbach verständigt, weil am Pavillon in der Neckaranlage eine betrunkene Person liegen würde. Vor Ort fanden die Beamten dann eine Gruppe Jugendlicher, die offenbar größere Mengen Alkohol konsumiert hatten. Mehrere leere Wodka-Flaschen lagen auf dem Boden, heißt es im Polizeibericht.

Ein 17-Jähriger wurde bereits durch Rettungskräfte versorgt. Nur mit Mühe konnten sie ihn aus dem Schlaf aufwecken. Er reagierte anschließend zunehmend aggressiv, wohl auch, weil er durch die weiteren anwesenden Jugendlichen aufgestachelt wurde, so die Polizei. Er lehnte jegliche medizinische Behandlung ab.

Daher wurde er in Gewahrsam genommen und sollte zum Polizeirevier Eberbach gebracht werden. Doch damit war er nicht einverstanden und setzte sich laut Polizei zur Wehr. Nur mit einer Kraftanstrengung habe er zum Revier geführt werden können.

Währenddessen soll er die eingesetzten Polizeibeamten beleidigt haben.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Er wurde schließlich in die Obhut eines Sozialpädagogen einer Jugendeinrichtung gegeben, wo der Jugendliche derzeit untergebracht ist.

Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt.