Von Martina Birkelbach

Eberbach. Drei Wochen, vom 8., bis 29. März, lief die diesjährige Osteraktion der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG). 22.000 Lose wurden in den EWG-Geschäften herausgegeben, ausgefüllt zurück kamen laut Organisator Rolf Wieprecht rund 7500. "Das sind noch mehr als bei der ersten Aktion im vergangenen Jahr", freut er sich. Laut Dietrich Müller, dem Vorsitzenden der EWG, gab es im Jahr 2017 Schiffsreisen auf der "Petra" zu gewinnen. In diesem Jahr haben EWG und Stadtwerke fünf Saison- und zehn Zehnerkarten für das Eberbacher Freibad verlost. Heute Vormittag haben die Betriebsleiterin der Bäderbetriebe Stefanie Meier, Michael Sigmund von den Stadtwerken, Wieprecht und Müller die Gewinner ermittel; natürlich vor Ort im derzeit noch geschlossenen Freibad.

Je eine Saisonkarte für das Freibad gewonnen haben Tim Lenz, Marc-André Moll und A. Schüssler (alle Eberbach) sowie Annette Amann (Mudau) und Bettina Brand (Schöllenbach). Und über je eine Zehnerkarte für das Freibad freuen können sich Florian Beisel, Guglielmo Cozzolino, Dambach, Klaus-Peter Herkert, S. Lehn und Simone Mack (alle Eberbach), Baumbusch (Waldbrunn), Kerle (Hirschhorn), Jula Müller (Neckargerach) und Susanne Böttcher (Bammental).

Die vollständigen Adressen werden auf der Homepage der EWG unter www.ewg-eberbach.com bekannt gegeben. Die gewonnenen Karten können ab sofort in den Stadtwerken in der Güterbahnhofstraße 3 abgeholt werden. "Wer schon eine Saisonkarte besitzt, darf den Gewinn weiterverschenken oder auch im kommenden Jahr nutzen", versprechen die Verantwortlichen.

"Die Aktion ist ein Dank der EWG an die Kunden und gleichzeitig auch eine Einladung, nach Eberbach zu kommen", sagt Wieprecht. Ein Großteil der abgegebenen Karten stamme von Eberbachern. "Aber viele sind auch aus dem Umkreis: Schönbrunn, Hirschhorn, Waldbrunn war mit dabei, die Oberzent und sogar Dossenheim, Waldmichelbach oder beispielsweise Wilhelmsfeld", so Wieprecht. Die große Resonanz zeige, dass Eberbach ein attraktives Einkaufszentrum ist. Im Eberbacher Freibad wurde bereits vor den Osterferien mit dem "Auswintern" begonnen. Firmen und das Bäderteam sind derzeit mit Instandsetzungsarbeiten beschäftigt. Gestern wurde unter anderem das große Schwimmbecken abgestrahlt. Wann dort wieder in die 2,6 Millionen Liter Wasser abgetaucht werden kann, steht noch nicht ganz fest. "Eventuell wird das Freibad Mitte Mai eröffnet", so Meier.