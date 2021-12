Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Eberbach. (fhs) In der Nacht auf Donnerstag ist eine Patientin im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion in der GRN-Klinik Eberbach Sie war zwischen 100 und 110 Jahre alt und stammte aus dem Kreis Bergstraße. Es ist die 29. Corona-Tote seit Beginn der Zählungen mit der Covid-19-Pandemie. Auf der Isolierstation der Klinik wurden gestern sechs Patienten, auf der Intensivstation eine Person betreut.

In der Stadt Eberbach gelten nach zwölf Neuinfektionen 67 Personen als Corona-Positiv. Ohne Neuinfektionen gelten in Heddesbach eine und in Schönbrunn zwölf Menschen als akut erkrankt. In der Stadt Hirschhorn gab es drei Neuinfektionen, in Neckarsteinach keine und in der Stadt Oberzent 25 innerhalb der letzten sieben Tage.

Update: Donnerstag, 30. Dezember 2021, 17.09 Uhr

Inzidenzwerte sind niedriger

Region Eberbach. (fhs) Die Inzidenzzahlen sinken, aber überall sind Hinweise auf eine besondere Achtsamkeit wegen der Omikronvariante wahrzunehmen. Über die Feiertage wich die Fallzahlen-Erfassung durch die Gesundheitsämter von sonst alltäglichen Vorgehen ab.

Nach den Angaben vom Montag hat es in der Stadt Eberbach aktuell 82 positiv Getestete Akutfälle, acht mehr, als am Donnerstag vor den Feiertagen registriert. In Schönbrunn sind es 26 (minus zwei) und in Heddesbach gleichbleibend einer.

Für die GRN-Klinik Eberbach wurden gestern sechs Covid-Patienten auf der Isolierstation und niemand wegen Corona auf der Intensivstation behandelt. Über die Weihnachtstage ereignete sich die Pandemie betreffend nichts Nennenswertes.

In Hirschhorn haben sich am ersten Feiertag zwei Personen neu infiziert (Freitag acht neu, machte 18 aktive Fälle), und in Neckarsteinach am Sonntag einer (Freitag auch einer/vier Akutfälle).

In Oberzent haben sich innerhalb der letzten sieben Tage 12 (vor Weihnachten 13) Menschen neu mit Corona infiziert.

Update: Montag, 27. Dezember 2021, 18.49 Uhr

Neu angesteckt zu Weihnachten

Region Eberbach. (jbd) Nicht alle Zahlen im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen wurden während der Feiertage aktualisiert. Mehrere Stellen liefern erst am Montag neue Informationen. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg vermeldete am 26. Dezember für den Rhein-Neckar-Kreis 164 Neuinfektionen allein für diesen Tag; in den letzten sieben Tagen erhöhte sich hier die Zahl der Corona-Neuinfektionen um 988. Für den Stadtkreis Heidelberg wurden 60, für Mannheim 73 Neuinfektionen am zweiten Weihnachtsfeiertag gemeldet.

Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden sieben weitere Personen positiv auf Corona getestet, 416 mal wurden Ansteckungen in den letzten sieben Tag registriert. Todesfälle gab es in der genannten Region keine. Der letzte Stand im Odenwaldkreis datiert vom 24. 12. Zu diesem Zeitpunkt wurden 46 Neuinfizierte festgestellt, binnen einer Woche waren es 170. In einem Alten- und Pflegeheim gab es einen weiteren Todesfall.

Update: Sonntag, 26. Dezember 2021, 18.35 Uhr

Beatmungsfall in der GRN-Klinik

Region Eberbach. (fhs) Vor den Feiertagen zählte das Gesundheitsamt in der Stadt Eberbach nach drei Neuinfektionen 74 aktive Fälle Positiv-Gestester. In der GRN-Klinik Eberbach befanden sich gestern sechs bestätigte Coronapatienten auf der Isolierstation. Ein Covid-19-Patient wird auf der Intensivstation künstlich beatmet. In der Gemeinde Schönbrunn waren gestern nach vier Neuinfektionen 28 Akutfälle registriert. In Heddesbach weiß man gleichbleibend von einem Positiv-Getesteten. Für Hirschhorn meldete Heppenheims Gesundheitsamt gestern zwei Neuinfektionen, für Neckarsteinach keine. In Oberzent gelten 14 Personen als in den letzten sieben Tagen neu infiziert

Update: Donnerstag, 23. Dezember 2021, 18.40 Uhr

28. Corona-Toter übers Wochenende

Region Eberbach. (fhs) Am Sonntag ist ein vorerkrankter 83-Jähriger Coronapatient auf der Intensivstation der GRN-Klinik Eberbach gestorben. Er wohnte im Neckar-Odenwald-Kreis. Damit hat sich die Zahl der an oder mit Covid-Infektion verstorbenen Patienten im Eberbacher Krankenhaus auf 28 erhöht. Aktuell befinden sich vier Patienten mit bestätigter Covid-Infektion auf der Isolierstation und zwei Patienten auf der Intensivstation. Beide werden beatmet.

In der Stadt Eberbach wurden am Montag nach vier Neuinfektionen 76 aktive Fälle registriert. In Schönbrunn waren es 29 nach zwei Neuinfektionen, in Heddesbach bleibt es bei einem Akutfall.

Das Heppenheimer Gesundheitsamt meldete in seiner Wochenrückschau am Freitag für Hirschhorn 21 aktive Fälle, für Neckarsteinach 20. In der Kurzmeldung gestern wurden für Hirschhorn vier Neuinfektionen (für Neckarsteinach keine) mitgeteilt, allerdings ohne Angabe, wer inzwischen genesen ist, so dass die Zahl der Akutfälle unter 25 (bzw. 20) liegt.

Oberzent verzeichnete 17 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen.

Update: Montag, 20. Dezember 2021, 17.53 Uhr

Omikron-Variante nachgewiesen

Kreis Bergstraße/Hirschhorn. (RNZ) Im Kreis Bergstraße wurden nun erstmalig zwei Fälle der sogenannten Omikron-Variante B.1.1.529 eindeutig durch das die Proben analysierende Labor bestätigt. Aus Hirschhorn wurden unterdessen zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Update: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 18.01 Uhr

Positiv-Nachweis vor Dienstantritt

Eberbach (fhs) Das Gesundheitsamt bestätigt einem positiven PCR-Test bei einer Pflegekraft in einem Eberbacher Pflegeheim. Das "Lebensrad" berichtet, dass Vorsichtsmaßnahmen ergriffen wurden. Von 30 Senioren der entsprechenden Wohnebene, auf der die Kraft eingesetzt war, wurden PCR-Tests genommen – für etwa die Hälfte liegt ein negatives Ergebnis vor, wurden also keine Corona-Erreger nachgewiesen.

Der erste Test liegt bereits eine Woche zurück. Die Mitarbeiterin einer Leasingfirma, die als Pflegerin im Lebensrad eingesetzt wird, war am Freitag und Montag zum Dienst erschienen. Weil das Pflegepersonal getestet wird, ergab die Überprüfung am Dienstag vergangene Woche einen Positiv-Nachweis. Daraufhin durfte die bereits doppelt geimpfte Person ihren Dienst nicht mehr antreten. So schilderte Heimleiterin Doris Popp gestern den Sachverhalt auf Nachfrage.

"Wir haben das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises und auch alle Angehörigen verständigt. Wir haben darum gebeten, dass die Bewohner vorsorglich auf ihren Zimmern bleiben und auch kein Besuch kommen solle." Einzelne Angehörige seien dennoch erschienen.

Da es sich bei dem nachgewiesenen positiven Fall um einen Einzelfall handelt und alle ermittelten Kontaktpersonen immunisiert sind, ordnete das Gesundheitsamt keine Quarantänemaßnahmen an, erläutert Kreisverwaltungssprecher Ralph Adameit. Zu den von den Hausärzten angeratenen PCR-Tests der betroffenen Bewohner stehen noch Ergebnisse aus. "Bislang hat niemand Symptome gezeigt", sagt Doris Popp und gibt sich auch hier zuversichtlich.

Update: Dienstag, 14. Dezember 2021, 17.24 Uhr

27. Todesfall seit Pandemiebeginn

Region Eberbach. (fhs) In der GRN-Klinik Eberbach ist am Wochenende erneut eine Patientin im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Sie war zwischen 90 und 100 und stammte aus einer Kreisgemeinde. Sie ist das 27. Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie an der Klinik. Auf der Isolierstation wurden gestern drei, auf den Intensivstation zwei Covid-Patienten behandelt.

In der Stadt Eberbach ist mit 1020 Infizierten seit Zählungsbeginn die Tausenderschwelle überschritten. Aktive Fälle gibt es nach drei Neuinfektionen 79 in der Stadt. In Schönbrunn bleibt es bei 16, in Heddesbach bei einem ansteckenden Fall.

Für Hirschhorn gelten als aktuelle (Freitags-)Zahlen 22 aktive Fälle, für Neckarsteinach 25. In Oberzent galten gestern 23 Menschen als neu innerhalb der letzten sieben Tage infiziert.

Inzidenzen zum Wochenanfang 13./14.12.:

Rhein-Neckar-Kreis: 365,5 (Vortag 378,3)

Stadt Heidelberg: 295,4 (309,9)

Kreis Bergstraße: Mo.: 336,9 (Fr.: 387,8)

Odenwaldkreis: 385,5 (387,6)

Neckar-Odenwald-Kreis: 559,1 (556,3)

Update: Montag, 13. Dezember 2021, 18 Uhr

83 positiv Getestete – Omikron im Nachbarkreis

Region Eberbach. (fhs) Am Donnerstag dieser Woche ist die Virusvariante "Omikron" erstmals im benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis festgestellt worden. Sie wurde bei der Routineuntersuchung eines bereits erfolgten PCR-Tests festgestellt. Laut Mosbacher Kreisverwaltung ist die betroffene Person kein Reiserückkehrer. Sie befindet sich in Quarantäne. Mehrere Kontaktpersonen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden ermittelt, die sich ebenfalls in häusliche Isolation begeben mussten.

An der GRN-Klinik Eberbach ist in dieser Woche die Zahl der Coronapatienten auf der Intensivstation angestiegen von Montags einem (beatmeten) Erkrankten auf gestern drei Patienten, von denen zwei an künstlicher Beatmung angeschlossen sind. Dem gegenüber steht ein Zahlenrückgang auf der Isolierstation: Waren Montags dort noch neun Covid-Patienten registriert, sank deren Zahl über 8,7,6, auf nun fünf Patienten am Freitag. Todesfälle gab es glücklicherweise keine. Bislang sind in Eberbach 26 Menschen mit Covid in der GRN-Klinik gestorben.

In der Stadt Eberbach galten am Freitag 83 Personen als getestet ansteckend, in Schönbrunn sind es 22 (in beiden Gemeinden jeweils nach einer Neuinfektion). Heddesbach hat nur einen Akutfall. In Hirschhorn sind es 22, in Neckarsteinach 25 Fälle. In Oberzent wurden gestern 39 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage registriert.

Inzidenz vor dem Wochenende 11./12. Dezember:

Rhein-Neckar-Kreis: Do: 381,8 (Mi: 418,1)

Stadt Heidelberg: Do: 284,1 (Mi: 328,2)

Kreis Bergstraße: Fr: 387,8 (Fr., 3.12.: 340,9)

Odenwaldkreis: Fr: 451,7 (Do: 483,9)

Neckar-Odenwald-Kreis: Do: 609,9 (Mi: 669,7)

Aktuelle Freitagszahlen lagen teils noch nicht vor.

Update: Freitag, 10. Dezember 2021, 18.06 Uhr

Eberbach zählt 92 Infizierte

Region Eberbach. (fhs) Bei relativ hohen Fallzahlen hat das Wochenende sich stabilisierend auf die am Montag übermittelten Daten der positiv Getesteten und Registrierten ausgewirkt: In Eberbach sind dem Gesundheitsamt nach Stand Montag vier Neuinfektionen 92 ansteckende Fälle bekannt, in Schönbrunn nach ebenfalls vier Neuinfektionen 18 Fälle. In Heddesbach bleibt es beim Vor-Wochenendstand von einem Akutfall. Für Hirschhorn meldete das Gesundheitsamt Heppenheim am Montag zu den 29 aktiven Fällen vom Freitag (wir berichteten) drei Neuinfektionen, für Neckarsteinach zu den 12 Registrierten zwei weitere Fälle hinzu. In Der Gesamtstadt Oberzent haben sich innerhalb der letzten sieben Tage 44 Personen neu mit Covid19 angesteckt.

Update: Montag, 6. Dezember 2021, 18.14 Uhr

25. Toter in der Pandemiezählung

Region Eberbach. (fhs) In Eberbach strebt die Zahl der ansteckenden Erkrankungsfälle mit gestern 94 der 100er-Marke zu. Sechs Neuinfektionen wurden am Freitag registriert. In Schönbrunn sind es aktuell 15 akute Fälle, in Heddesbach nach einer Neuinfektion aktuell einer. Für Hirschhorn meldete das Heppenheimer Gesundheitsamt am Freitag 29, für Neckarsteinach 12 Fälle. Oberzent verzeichnete innerhalb der letzten sieben Tage 26 Neuinfektionen.

In der Eberbacher GRN-Klinik ist bereits am vergangenen Wochenende wieder ein Coronapatient auf der Intensivstation seiner Erkrankung erlegen. Er war zwischen 70 und 80 Jahren alt und stammte aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Seit Beginn der Pandemiezählung ist dies der 25. Tote in der GRN-Klinik, die an Covid19 teils in Verbindung mit anderen Erkrankungen gestorben sind.

Im Rhein-Neckar-Kreis hat die > Corona-Hotline jetzt wieder längere Zugangszeiten: ab sofort ist das Infotelefon unter der Nummer (0 62 21) 5 22 - 18 81 wieder täglich wie folgt erreichbar: werktags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 10 Uhr bis 14 Uhr. In den knapp zwei Jahren, in denen die Corona-Hotline besteht, wurden seither mehr als 170 000 Anrufe entgegengenommen.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 18.03 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<