Von Martina Birkelbach

Rockenau. Die erste Sitzung des Club Eulenspiegel startet bereits am Samstag, dem 1. Februar. Präsident Dieter Redder spricht über den Verein, die diesjährige Kampagne und die fünfte Jahreszeit im Allgemeinen.

Seit wann sind Sie Präsident des Club Eulenspiegel und wie fühlt sich das Amt an?

Seit Mai 2012. Ich war schon immer ein Vereinsmensch: In Laudenbach an der Bergstraße habe ich viele Jahre erfolgreich den Tennisclub Laudenbach als Vorsitzender geführt und bin auch weiterhin mit Begeisterung dabei, den Club Eulenspiegel zu vertreten. Wobei das natürlich auch an den Mitgliedern hängt, die mit viel Spaß und Engagement dabei sind. Meine Familie gibt mir dafür die Freiheit und unterstützt mich natürlich auch.

Passt die Kappe noch?

Natürlich! Ich habe zwar nach manchen Sitzungen einen dicken Kopf, das ist aber am nächsten Tag wieder vorbei.

Wie lautet ihr Schlachtruf und warum lautet er so, wie er lautet?

Helau, wurde vom damaligen Vorstand so festgelegt.

Wie viele Mitglieder und wie viele Gruppen hat Ihr Verein derzeit?

Mitglieder sind es 248. Davon fünf Tanzgruppen und acht Personen, die in die Bütt gehen, plus vier Personen mit musikalischer Unterhaltung.

Was bedeutet für Sie "die fünfte Jahreszeit"?

Dass das sonst auch lustige Jahr noch lustiger und närrischer wird.

Was ist Ihr persönliches Highlight an Fasching in Eberbach?

Unsere Sitzungen, die von den drei Vereinen durchgeführt werden – und natürlich die Tour de Bütt.

Und Ihr Highlight in Rockenau?

Siehe oben. Ich finde es sehr gut, dass wir uns unter den Vereinen so gut verstehen und uns gegenseitig unterstützen und nicht im Wettbewerb stehen.

Wie laufen die Vorbereitungen für die Prunksitzungen?

Wie jedes Jahr wurde rechtzeitig mit der Planung und dem Training begonnen – und daher ist noch kein Stress aufgekommen. Ich hoffe, dass alle gesund und munter an unseren Veranstaltungen teilnehmen können.

Auf was können sich die Besucher freuen?

Wie die vergangenen Jahre auf ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Mehr verrate ich nicht!

Was wünschen Sie sich vom Publikum auf den Sitzungen?

Dass sie stimmungsvoll mitmachen und die Auftritte unserer Aktiven, die dies ja alle in ihrer Freizeit vorbereiten, dementsprechend würdigen und viel Applaus spenden.

Und wie sieht es mit Wünschen für die Umzüge aus?

Viele Zuschauer mit guter Stimmung, trockenes Wetter und keine negativen Zwischenfälle.

Gibt es noch mehr Wünsche? Nur los, vielleicht liest es ja jemand?

Menschen, die bei uns mitmachen möchten, egal ob hinter oder auf der Bühne. Dass die Menschheit mal mehr an den Spaß des Lebens denkt und nicht so viel über Hass und Neid.

Mal angenommen, es wäre immer Fasching, wie würden Sie das finden?

Nicht gut, ich bin generell ein Mensch, der fröhlich ist, aber lustig sein oder eine lockere Einstellung hat nichts mit Fasching zu tun.

Verraten Sie uns noch irgendetwas Persönliches von sich? Etwas, was eigentlich keiner wissen darf?

Nein.

Zum Abschluss haben Sie doch sicher noch ein paar persönliche Worte für alle Ihre Mitglieder?

Ich wünsche meinen Mitgliedern weiterhin viel Spaß, Erfolg und Gesundheit in ihrem Leben. Denkt immer an meine Worte, dass wir ein Verein sind und unsere Veranstaltungen nur gemeinsam ein Erfolg werden. Einen großen Dank möchte ich unseren Trainerinnen und Trainern sowie den Aktiven aussprechen, die jedes Jahr wieder ein so tolles Programm auf die Beine stellen. Dank möchte ich aber auch allen sagen, die im Hintergrund dazu beitragen, damit die Sitzungen stattfinden können.

Info: Club Eulenspiegel – Sitzungen: Samstag, 1. Februar; Freitag, 7. Februar; Samstag, 8. Februar; jeweils um 19.11 Uhr in der Rockenauer Festhalle. Seniorensitzung: Sonntag, 16. Februar, 14.11 Uhr, im Curata Seniorenstift; Kinderfasching: Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr, Rockenauer Festhalle. Weitere Informationen gibt’s auch im Internet unter www.clubeulenspiegel.de.