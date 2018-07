Eberbach. (fhs) Rund um den Nachmittagsschichtwechsel bei Catalent und Gelita hat die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) am Montag einen Informationsstand mit einer mobilen Eistheke vor dem Werkstor aufgeschlagen. Damit möchte Steffen Seuthe von der IG BCE in Mannheim die gerade gestarteten Tarifverhandlungen auch von Eberbach aus unterstützen.

Angesichts der guten wirtschaftlichen Lage in der Chemieindustrie sieht die Gewerkschaft auch gute Aussichten für ihre Forderungen gegenüber den Chemiearbeitgebern. Zusammen mit den Betriebsräten Klaus Wagner und Hartnagel (beide Catalent) sowie Susanne Quednau und Uwe Ahrweiler (Gelita) erläuterte Seuthe in der über zwei Stunden gehenden Aktion rund 500 Beschäftigten die aktuellen Positionen in den bevorstehenden Verhandlungsrunden. Das entspreche 60 Prozent der Beschäftigten gestern, so Seuthe. "Die erste Verhandlungsrunde für Baden-Württemberg war am 25. Juni in Karlsruhe. In unserer Branche haben wir acht Landesbezirke, die für sich verhandeln, und erst am fünften September ist die erste Bundesverhandlungsrunde."

Das Tarifziel der Gewerkschaft: Um 6 Prozent sollen Entgelte und Ausbildungsvergütungen ansteigen; die Laufzeit dieses Vertrages ist auf zwölf Monate angelegt. Gleichzeitig fordert die Gewerkschaft ein Anheben des Urlaubsgeldes auf 40 Euro pro Urlaubstag für Vollzeitbeschäftigte und auf 900 Euro jährlich für Auszubildende. Und drittens will die IG BCE mehr "Arbeitszeitsouveränität" aushandeln. Die bestehenden Arbeitsbedingungen in den Betrieben sollen den Erfordernissen der Mitarbeitenden angepasst werden können, weil etwa jemand wegen Kinderbetreuung oder Pflege älterer Angehöriger seine Arbeitszeit anders als bisher gestalten können möchte.

Weil die Informationsveranstaltung am Werkstor kein Warnstreik ist, sondern eine Begleitmaßnahme zum Unterstützen der Tarifverhandlungen, für die Catalent- und Gelita-Mitarbeiter ihre Mittagspause oder Freizeit nach Schichtende opferten, versüßte ein Eismann den Teilnehmern den Werkstortreff mit einer gefüllten Waffel.