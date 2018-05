Oberzent. (cum) Die erste Bürgermeisterwahl der neuen Stadt Oberzent geht in die Stichwahl: Bei der Direktwahl am Sonntag erreichte keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit von über 50 Prozent. Der Leiter der Polizeidirektion Heppenheim, Erich Kadesch (53), kam auf 33,3 Prozent der 5460 abgegebenen gültigen Stimmen, Christian Kehrer (42), Inhaber der Stabsstelle des Bürgermeisteramts Oberzent, auf 24,2 Prozent. Beide Kandidaten gehören keiner Partei an und gehen nun in die Stichwahl, die für Sonntag, 27. Mai angesetzt ist. Bei der Stichwahl reicht die einfache Mehrheit: Gewählt ist der Bewerber mit den meisten Stimmen.

Hessenecks früherer Bürgermeister Thomas Ihrig ist mit 18,5 Prozent der Stimmen ebenso aus dem Rennen wie Oliver von Falkenburg (9,3 Prozent), Claus Weyrauch (7,9 Prozent), Thomas Väth (5,3 Prozent) und Andreas Krauch (1,5 Prozent). Ihrig holte zwar in Kailbach und Schöllenbach die meisten Stimmen, kam aber beispielsweise im einwohnerstärksten Wahlbezirk Rothenberg nur auf 6,7 Prozent. Erich Kadesch holte vor allem in Beerfelden und seinen früheren Ortsteilen die meisten Stimmen. Christian Kehrer punktete in Finkenbach, Ober-Hainbrunn und Rothenberg.

Zur ersten Bürgermeisterwahl der zum 1. Januar dieses Jahres aus dem Zusammenschluss von Beerfelden, Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal gegründeten Fusionsgemeinde waren insgesamt 8336 Wahlberechtigte aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,1 Prozent, die Zahl der ungültigen Stimmen bei weniger als einem Prozent.