Die Fahrer sitzen am Steuer eines neuen Opel-Vivaro L und bedienen vier Kurse an vier Wochentagen. Foto: privat

Von Jutta Biener-Drews

Beerfelden/Hirschhorn. Die Generationenhilfe Oberzent (GHO) hat in Beerfelden Anfang August einen Bürgerbus ins Rollen gebracht, der auf Wunsch interessierter Hainbrunner auch Hirschhorn anfährt.

Sowohl aus dem Hirschhorner Ortsteil Unter-Hainbrunn wie aus dem zu Beerfelden gehörenden Ober-Hainbrunn seien deutliche Signale gekommen, eine Verbindung in die "Neckarperle" herzustellen, um dort einkaufen zu gehen, erläutert Vereinsvorsitzende Brigitte Schanbacher im Gespräch. Seitdem startet der Neunsitzer-Bus jeden Dienstag zweimal vom Standplatz am Beerfeldener Rewe-Parkplatz und bedient ab da 22 feste Haltestellen über Leonhardshof, Finkenbach und Ober-Hainbrunn bis Hirschhorn.

Das Projekt läuft laut Schanbacher erst einmal für ein Jahr, um den Bedarf einer solchen ehrenamtlich und auf Spendenbasis betriebenen Verbindung herauszufinden und entsprechend nachjustieren zu können. Im Oktober wurde bereits eine erste Fahrplanänderung vorgenommen, die Zeiten wurden den Einkaufsgewohnheiten der Menschen besser angepasst.

> Abfahrt nach Hirschhorn ist jetzt um 8.15 und um 12.15 Uhr.

> Die vier Haltepunkte in Finkenbach erreicht der Bus zwischen 8.40 und 8.44 bzw. 12.40 und 12.44 Uhr.

> Die Haltpunkte in Hainbrunn zwischen 8.47 und 8.51 bzw. 12.47 und 12.51 Uhr.

> Ankunft: Um 9.10 bzw. 13.10 Uhr fährt er über den Bahnhof und die Jahnstraße zur evangelischen Kirche Hirschhorn.

"Wenn jemand vorher schon bei Edeka aussteigen möchte, kann man das aber auch mit dem Fahrer verabreden", erklärt Schanbacher die Bürgerbus-Praxis. Verabredung, persönliche Absprache mit dem Fahrer oder vorab mit dem Verein spielen bei dieser speziellen Verkehrsverbindung sowieso eine entscheidende Rolle. Im Hirschhorn-Kurs etwa für die Rückfahrt. Denn regulär fährt der Bürgerbus ab da nicht wieder dieselbe Strecke nach Beerfelden, sondern nimmt den Weg über Kortelshütte und Rothenberg. "Wer in Hirschhorn jemanden besucht hat oder beim Arzt war, hat ja oft jemanden, der ihn dann wieder zurückbringt", schildert die Vereinsvorsitzende die Situation. Wenn das aber nicht so ist, werden Fahrgäste aus Hainbrunn natürlich nicht einfach stehengelassen: Der Bürgerbus macht dann auf der Rückfahrt einfach einen Schlenker.

An drei weiteren Wochentagen bedient der Bürgerbus übrigens auch die Strecken Beerfelden-Olfen über Finkenbach und Falken-Gesäß, Beerfelden-Hebstahl über Ober- und Unter-Sensbach sowie Beerfelden-Hesselbach über Hetzbach und Schöllenbach.

Die GHO bietet 17 Ehrenamtliche auf, die sich jetzt regelmäßig ans Steuer des Bürgerbusses setzen. Insgesamt zählt der Verein an die 120 Mitglieder, Altersschnitt: 70 Jahre. Leute wie Brigitte Schanbacher (62), die seit 2014 dazugehört und seit 2017 Vorsitz führt, und die mit viel persönlichem Einsatz dazu beitragen möchten, Menschen zu helfen, die im täglichen Leben Unterstützung nötig haben. "Ich selbst war mir auch früher schon bewusst, dass ich im Alter selbst auf Hilfe angewiesen sein werde", erzählt Schanbacher, die ebenso wie ihr Ehemann körperlich gehandicapt ist.

Desto wichtiger für den Erfolg des Bürgerbusses ist es, dass auch wirklich nur Bedürftige davon Gebrauch machen, betont die Vorsitzende. Was sich natürlich nicht am Alter festmachen lasse, "auch ein Schüler kann auf eine Fahrt etwa zum Arzt angewiesen sein!" Zum Personenkreis gehören Leute mit Schwerbehindertenausweis, Leute ohne Auto, Rentner. "Das Finanzamt verlangt einen Nachweis darüber, dass kein Missbrauch getrieben wird". Außerdem, so Schanbacher, wolle man natürlich keinesfalls dem ÖPNV Konkurrenz machen, sondern da Lücken schließen, wo es sich für Busunternehmen nicht rechnet. "Wir beschränken uns auf abgelegenere Orte".

Dass der Projektstart mitten in die Corona-Pandemie gefallen ist, macht die Sache natürlich nicht einfach. Viele Busse fahren leer, obwohl die GHO streng auf die Befolgung von Hygieneregeln achtet und nur fünf Personen auf einmal transportiert. "Das ist schon frustrierend!" Brigitte Schanbacher vermutet den Grund dafür in den großen Zusammenhalt der Menschen auf dem Land, dem Funktionieren von Nachbarschaften. "Das wollen wir natürlich nicht kaputt machen." Aber die Frage, ob man den Bürgerbusverkehr vorübergehend einstellen sollte, steht doch im Raum.

Info: www.generationenhilfe-oberzent.de