Schönbrunn. (cum) In Schönbrunn und Spechbach bringt der "Klapperstorch" frische Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs: Über Emmas App können Schönbrunner frisches Gemüse, Fleisch, Obst und andere Lebensmittel bei Erzeugern aus der Region bestellen. Die Waren werden zu Abholstationen geliefert. Gerade in Zeiten von Corona zahlt sich der Modell-Lieferservice aus, der entwickelt wurde, um die Versorgung auf Dörfern sicherzustellen.

Entwickelt wurde Emmas App von Ciconia, einem jungen Unternehmen aus Mannheim. "Ciconia" ist die lateinische Bezeichnung für Störche. Seit der Einführung im Februar 2018 haben sich über 150 Anbieter auf der App registriert. Die Zahl der Nutzer wächst derzeit. Am Donerstag kamen wieder zwei hinzu. In Schönbrunn und Spechbach sind inzwischen rund 30 Menschen bei Emmas App angemeldet. Laut Kümmerer Jörg Gerspach nutzen acht bis zehn das Angebot regelmäßig, 15 bis 20 hin und wieder. In Spechbach gibt es momentan mehr angemeldete Nutzer als in Schönbrunn.

Wer sich bei Emmas App anmeldet, bekommt das Angebot in der näheren Umgebung angezeigt und was gerade lieferbar ist. Zum Beispiel gibt es Bio-Lyoner und Bockshornklee-Käse vom Biohof Danzeisen aus Moosbrunn oder Mehl und Nudeln von der Seifert-Mühle in Allemühl, Brot und andere Lebensmittel des täglichen Bedarfs aus dem Dorfladen in Epfenbach, Eier und Postkarten vom rollenden Bauernmarkt.

Die Bedienung ist relativ einfach. Die Abholung und Lieferung der bestellten Waren übernehmen "Emmas Boten". Derzeit sind das in Schönbrunn Jörg Gerspach, in Spechbach Sabine Neininger. Üblicherweise wird von Montag bis Freitag zu festgelegten Zeiten an örtliche Abholstationen geliefert. Die Anbieter packen die Bestellung in mit Namen versehene Papiertüten. Gerspach und Neininger packen sie in Transportboxen und liefern sie aus. Die Kunden werden über die App informiert, wenn die Waren da sind und können sie dort abholen. In Schönbrunn sind neben den offiziellen Abholstationen, dem Rathaus und der Seifert-Mühle, wegen der Ausbreitung des Corona-Virus auch Stationen in den anderen Ortsteilen eingerichtet. In Spechbach steht die Metzgerei Meister als Abholstation zur Verfügung. Es sind derzeit aber auch Haustür-Lieferungen möglich.

Emma-Apper müssen sich also nicht in Warteschlangen vor Geschäften einreihen, brauchen nicht auf einen Mindestabstand zu anderen Menschen zu achten, sondern können bequem und sicher von Zuhause aus ihre Bestellungen aufgeben. So vermeiden sie Kontakte und das Risiko einer Ansteckung und sind mit dem Nötigsten versorgt. "Emmas Boten", darauf weist Gerspach ausdrücklich hin, achten auf Hygiene und Abstand. Als Nebeneffekt unterstützen Emma-Apper Erzeuger aus der Region und helfen so, die Versorgung im ländlichen Raum aufrechtzuerhalten..

Emmas App gibt es für die gängigen Mobiltelefone und Tablets (Android/iOS). Im Schönbrunner Rathaus gibt es ein öffentliches Bestell-Tablet das nach Absprache mit dem Kümmerer auch jetz noch genutzt werden kann, in Spechbach gibt es eines in der Metzgerei Meister. Bezahlt werden kann mit Kreditkarte oder bar über einen der Kümmerer. An der Bezahlmöglichkeit via Bankeinzug wird noch gearbeitet. "Wir haben festgestellt, dass in Schönbrunn viele kein Handy und keine Kreditkarte haben", sagt Gerspach. Um Weiterentwicklungen des Modellprojekts kümmert sich eine Steuerungsgruppe, die alle paar Monate tagt. Das von Bund und Land geförderte Projekt, das an der Uni in Mannheim entwickelt wurde, läuft offiziell noch bis Ende Oktober. Wie es dann weitergeht, ist noch offen. Laut Gerspach ist die Resonanz gerade in Corona-Zeiten äußerst positiv: "Viele sagen, sie sind glücklich darüber, dass es das gibt." In der Metzgerei sei er auch schon begrüßt worden: "Sie sind doch der von der Emma. Toll, dass es Sie gibt!" Das motiviere auch ihn, sich weiter darum zu kümmern, dass Waren und Kunden zusammenkommen.

Info: Wer Fragen zur App, zur Benutzung, Bestellung und Lieferung hat, kann sich unter Telefon (0 62 62) 95090 an den für Schönbrunn und Spechbach zuständigen Kümmerer Jörg Gerspach wenden.