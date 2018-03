Eberbach. (by) Seit Mittwoch, 16 Uhr, hängen die neuen Fahnen in der Kellereistraße. Auf 28 Bildern lächeln insgesamt 56 Kinder auf die Spaziergänger herunter und symbolisieren ihnen "Wir sind Eberbach". Man soll "mit einem Lächeln im Gesicht auf die Touristen zugehen", findet Tobias Soldner, Leiter des Ressorts Kultur, Tourismus, Stadtinformation. Die 56 Kinder setzen dies prima um und sollen es auch die nächsten zwei bis drei Monate an dieser Stelle tun. Dann werden wieder die Sommerblumen und schließlich die Äpfel ausgepackt und aufgehängt, um Farbe in die Kellereistraße zu bringen.

Mit den Fahnen in der Kellereistraße soll eine Achse in die Innenstadt geschaffen werden. Die Idee ist, so Leute in die Innenstadt zu locken. Das zumindest hat sich die Projektgruppe "Umsetzung der Ergebnisse aus dem Entwicklungskonzept Einkaufs- und Dienstleistungsstandort Eberbach" vor ein paar Jahren zum Ziel gesetzt. Die ersten Fahnen - Sonnenblumen - wurden am 6. Juli 2015 aufgehängt.