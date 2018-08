Völlig überraschend für die Besucher des abendlichen Adventsliedersingens kam das Überreichen des Bürgerstiftung-Kulturpreises durch Frieder Reichert an die Musikerin Tanja Wilbrandt. Foto: Nolten-Casado

Eberbach. (bnc) Den diesjährigen Kulturpreis der Bürgerstiftung Eberbach erhält Tanja Wilbrandt. Kurz vor dem großen Finale des "Adventsliedersingens" in der evangelischen Michaelskirche überreichte Frieder Reichert von der Bürgerstiftung die Auszeichnung.

Die Preisträgerin wusste nichts von ihrem Glück. So genoss Reichert es sichtlich, ein wenig Spannung im Kirchenraum zu verbreiten, plauderte von den Aufgaben der Stiftung, zu denen es gehöre, junge Talente im künstlerisch-musischen Bereich zu fördern und dankte Musikschulleiter Tobias Soldner, der Kuratorium und Bürgerstiftung jedes Jahr aufs Neue dabei unterstütze, würdige Preisträger zu entdecken.

Dann verlas Frieder Reichert die Stationen der künstlerischen Laufbahn der Preisträgerin. 2002 trat sie demnach dem "Spatzenchor" bei. Danach durchlief sie sämtliche Chöre der Singschule.

Tanja Wilbrandt erhielt Blockflötenunterricht, erlernte das Spiel auf der F-Flöte, dann auf der Klarinette und schließlich auf dem Klavier. Sie wurde Mitglied von Kammerorchester, Klarinetten-Ensemble und den "Voices of Heaven". Dort leitet sie seit einiger Zeit auch Stimmproben. Dreimal war sie bereits Preisträgerin beim Wettbewerb "Jugend musiziert", sie spielt in einem Klavier-Duo, lässt die Klarinette in der "Jungen Philharmonie Neckartal-Odenwald" erklingen und ist seit kurzem Mitglied im Kammerchor der Singschule.

Tanja Wilbrandt "ist sehr begabt, fleißig und musikalisch vielfältig - für jedes Ensemble eine Bereicherung", heißt es in der Begründung der Bürgerstiftung für die Preisverleihung.

Sie hatte sich in der Beschreibung ihrer musikalischen Laufbahn erkannt: aus den Reihen des Kammerchors trat die 17-jährige Tanja Wilbrandt vor, um unter großem Applaus aus den Händen Frieder Reicherts die Urkunde und einen Scheck über 500 Euro entgegenzunehmen.