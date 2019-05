Eberbach/Hirschhorn. (fhs) Pünktlich wie angekündigt soll ab Donnerstag der Bahnverkehr zwischen Eberbach westwärts nach Hirschhorn, Neckargemünd und Heidelberg wieder auf der Schiene laufen. Die Streckensanierung Heidelberg - Mosbach ist im zweiten Abschnitt zwischen Neckargemünd und Eberbach planmäßig verlaufen, berichtet Bahn-Sprecher Roland Kortz in Stuttgart. 12,4 Kilometer Gleise haben die bis zu zwölf Arbeiter in der Baufirmenarbeitsgemeinschaft Neckartal erneuert und dazu den Unterbau mit Schotter sowie Schwellen komplett saniert. "Bei solchen Baustellen erstrecken sich die Arbeiten über viele verschiedene Gewerke" erklärt der Sprecher der DB AG, Kortz. Für den eingegrenzten Blickwinkel zwischen Neckarhausen, Hirschhorn und Eberbach lasse sich nicht genau auflisten, was hier im Detail ausgetauscht wurde - noch intakte Gleise blieben auch bei dieser "nur alle paar Jahrzehnte vorgenommen Grundsanierung" erhalten. Neben den Gleisbauarbeiten nutzte die Bahn allerdings auch die Streckensperre, um zusätzliche Arbeiten vornehmen zu lasen. So besserte etwa im Feuerbergtunnel zwischen Hirschhorn und Eberbach eine Fremdfirma den Tunnelputz aus und spritzte die Wand ab, so dass dafür der Zugverkehr nicht eigens noch Mal unterbrochen werden muss.

Als nächstes steht innerhalb des Gesamtprojekts Sanierung der Neckartalbahn auf dem Abschnitt Eberbach-Zwingenberg die Erneuerung von 2,2 Kilometern Gleisen an. Im Eberbacher Bahnhof werden zudem fünf Weichen ausgetauscht. Bis 23. Oktober gibt's für Bahnreisende Richtung Osten dann den Ersatzverkehr mit Bussen entweder bis Neckarelz (zur Weiterfahrt nach Osterburken) oder direkt bis Mosbach. Weitere Infos: www.bauarbeiten.bahn.de