Rothenberg. Die Landesstraße 3410 zwischen Rothenberg und Beerfelden ist offiziell bis zum 31. August gesperrt. Die Bauarbeiten sind jedoch so zügig vorangegangen, dass die Straße voraussichtlich in der 28. Kalenderwoche ab Montag, 7. Juli, wieder für den Verkehr freigegeben wird. Die Stadt Beerfelden, die Gemeinde Rothenberg und mitwirkende Vereine richten am 20. Juli, ab 10 Uhr, wieder den "Rad- und Inlinertag" aus. An diesem Tag wird gleichzeitig die Strecke offiziell eingeweiht.