Von Marcus Deschner

Eberbach. Die Ställe von Siegfried Hess aus Schönbrunn und Walter Mehl aus Buchen-Unterneudorf waren bei der Fleckvieh-Rinderschau gestern erfolgreich. Ihre Tiere holten die Hauptpreise der Schau, die im Rahmen des Kuckucksmarktes stattfand. Melanie Hess durfte den Pokal für das beste Jungtier entgegennehmen, Walter Mehl den für das Siegertier in der Altersklasse.

Sechs Landwirte präsentierten gestern auf dem Festplatz in der Au insgesamt 66 Rindviecher. Drei weniger als im Vorjahr. Allein Peter Henrich aus Waldbrunn-Oberdielbach und Arnold Heck aus Limbach-Wagenschwend steuerten je 20 Rinder bei. Auch die von Siegfried Hess aus Schönbrunn organisierte Tierschau war wieder vertreten. Die kleinen Besucher durften die vier Kälbchen auch streicheln.

Schon frühmorgens reisten die ersten Landwirte mit Anhänger oder Viehtransporter an. "Eine Heidenarbeit ist das Ganze", wie Richard Hagendorn vom Landwirtschaftsamt Ilshofen erläutert.

So müssten die Tiere teilweise schon einen Tag vor der Schau "vorgewaschen" werden, damit der Bauer mit der Arbeit "rumkommt." Außerdem ist vorheriges Melken laut Hagendorn Pflicht. Und das Verladen sei auch nicht immer einfach: "Die gehen net so gern auf den Anhänger drauf." Veranstalter waren wiederum die Fleckviehzuchtvereine Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald gemeinsam.

In zehn Gruppen eingeteilt waren die Tiere. Sie mussten im Kreis auf einem abgesteckten Gelände geführt werden. So manches Rindvieh gab sich dabei recht bockig und wurde vom Besitzer mit mehr oder minder sanfter Gewalt wieder zur Räson gebracht. Mit kritischen Augen begutachteten die Preisrichter Michael Schmidt von der Rinderunion Dinkelsbühl und Landwirt Walter Nagel aus Leingarten unter anderem die altersgemäße Entwicklung, die Körpergröße und -tiefe, die "Bemuskelung" und ob das Tier gute Beine hat. "Sie müssen sich das so vorstellen, wie wenn sechs Buben aus der ersten Klasse nebeneinander stehen," will Hagendorn schmunzelnd dem Laien anschaulich machen. Manche der Rinder bestächen durch Eleganz, andere wiederum wirkten eher "derb und dumpf."

Nach knapp zweieinhalb Stunden standen die Sieger fest. Bürgermeister Peter Reichert dankte allen Teilnehmern und überreichte den Gewinnern gespendete Pokale. Von der Rinderunion gab's Plaketten für die Ställe und Preisgelder. Die Tiere wurden anschließend versorgt und wieder verladen, ehe es für die Landwirte zum Imbiss ins Festzelt ging. "Ganz früher waren's um die 160 Rinder," erinnert sich am Rande der Veranstaltung Hermann Münz. Er bedauert, dass nur noch wenige Bauern aus dem Rhein-Neckar-Kreis die Reise nach Eberbach antreten. Allerdings ging deren Zahl in den vergangenen Jahrzehnten auch drastisch zurück. Der Schönbrunner Altbürgermeister, regelmäßig jedes Jahr in Eberbach auf der Fleckviehschau zu Gast, weiß auch davon zu berichten, dass damals bei der Veranstaltung auch Vieh versteigert wurde. "Das war aber gleich nach dem Krieg auf dem Neckarlauer."

Lange habe die Auktion in Eberbach nicht Bestand gehabt. "So etwa fünf Jahre, dann wurde die Versteigerung nach Mosbach verlegt, wo es vorher noch keine gab." Mittlerweile sind auch die Mosbacher Termine längst eingestellt.