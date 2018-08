Von Martina Weyrauch

Eberbach. Erstmals in einer komplett am Wochenende vom Verkehr befreiten Innenstadt lockt von Freitag, 30. Mai, bis Sonntag, 1. Juni, das 35. Eberbacher Frühlingsfest in das Stauferstädtchen. Zudem werden die einzelnen Plätze in diesem Jahr mehr verbunden, "das Fest mehr in Zusammenhang gerückt", erklärt Tobias Soldner. Der Leiter der Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) und Mitarbeiter Bernhard Walter haben das dreitägige Programm am Montag vorgestellt.

Auch in diesem Jahr sind wieder viele Vereine, Organisationen und Sponsoren beteiligt "Eine tolle Sache" findet Bürgermeister Peter Reichert. Nachdem es 2013 vorwiegend regnete, wird auch das Wetter in diesem Jahr super, sind sich die Verantwortlichen sicher. Los geht's am Freitagabend, um 18.30 Uhr mit dem traditionellen Frühlingsliedersingen. Diesmal wird der Chor der katholischen Kirche unter Leitung von Bezirkskantor Severin Zöhrer auf dem Alten Markt (bei Regen im Foyer der Stadthalle) zu hören sein.

Die katholische Kantorei wird moderieren, die katholische Pfarrkapelle unter der Leitung von Gustav Rumstadt musikalisch umrahmen. Anschließend spielen dort die "Blue-Station-Ramblers". Gegen 19.30 Uhr findet der Fassbieranstich mit Bürgermeister Reichert erstmals auf dem Neuen Markt statt; danach rocken dort "The Rockefellers". Auf dem Leopoldsplatz spielen "Simplex", auf dem Lindenplatz "les Primitifs" und an der Ecke Bahnhofs-/Friedrichstraße gibt's bereits seit dem Nachmittag das Duo "JazzTrain" zu hören. In der Bahnhofstraße Ost verspricht "ART-artistica" ab 18 Uhr Klamauk, Theater und Artistik"; gegen 23 Uhr gibt's dann eine Feuershow. Die Gruppe wird auch Samstags und sonntags zu sehen sein.

Der Samstag startet ab 13.30 Uhr mit dem "Eberbacher-Kinderflohmarkt" in der Altstadt. Und dann ist den ganzen Tag Programm: Auf dem Neuen und Alten Markt sowie auf dem Leopolds- und auf dem Lindenplatz spielen abwechselnd die Bläserklasse der Bildungswerkstatt Schönbrunn oder die "Picobellos", "Astenics" und "Vortane", "C'est si bon" und "RumBar", "The Rockefellers" und "Steampowered Aeroplane". Kulturlabor und Eberbacher Werbegemeinschaft wollen Samstag und Sonntag in der Bahnhofstraße Ost eine Bar betreiben, und "Klick Klack" steht erstmalig nicht mehr am Pulverturm sondern ebenfalls in der Bahnhofstraße West bereit. Dort lädt der VfB auch zur Soccer-Arena, und es gibt weitere Stände für die kleinen Besuche - all das, was in den Jahren zuvor bei der Dr. Weiss-Schule aufgebaut war. Die Kantorei bietet im katholischen Pfarrheim Feuergrabengasse hausgemachten Kuchen und neben der Michaelskirche wird es, wie auch am Sonntag, ein großes Kinder-Ritterturnier geben.

Der Sonntag startet mit dem zehnten "CH-Alpha Frühlingslauf", bei dem erstmals auch Marathon gelaufen wird. Von 12.30 bis 17.30 Uhr lädt die EWG zum verkaufsoffenen Sonntag, und ab 16 Uhr präsentieren Fußballer (SG Rockenau) und Narren (KG Kuckuck) auf dem Neuen Markt ein buntes Programm.

Susanne Weber und Reinhold Hoffmann, Vorsitzende des "Hospizvereins Eberbach und Umgebung" werden auf einem Podium vor der Hirsch-Apotheke Prominente interviewen: ab 14 Uhr Kirchenmusikdirektor Achim Plagge, um 15 Uhr Bürgermeister Peter Reichert und um 16 Uhr Bernhard Walter. Sie werden dabei "Einblick gewähren in das, was ihnen das Leben wertvoll und bedeutsam macht".

Auf den anderen Plätzen wird wieder kräftig musiziert: Neben einigen Bands, die bereits am Samstag zu hören waren, spielen die "Kleinen Egerländer", die "Musikkapelle Kleiner Odenwald" und "Mind da Gap" - zudem singt der Chor "Right Now". Eine Modenschau steht ebenfalls an und nachmittags präsentieren sich Schulbands auf dem Lindenplatz. Hospiz- und Tierschutzverein, die katholische Jugend und die Sportschützen sind mit Infoständen vertreten, und die Glitags-Azubis- und Studenten bieten eine Tombola für einen guten Zweck. Natürlich ist mit einem breiten Angebot an allen Tagen auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt: Bratwurst, Steaks, Pizza, Döner, Langos und viele Erfrischungsgestränke werden angeboten.