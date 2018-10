Von Marcus Deschner

Eberbach. Zum Mekka der Radfahrer wird am Mittwoch, 25. Juli die alte Stauferstadt. An diesem Tag kommen rund 300 Radler, die am "Drei-Länder-Rad-Event" teilnehmen, nach Eberbach und übernachten anschließend hier sowie in umliegenden Gemeinden. Bürgermeister Bernhard Martin, Kulturamtsleiter Tobias Soldner sowie die Mitarbeiterinnen Isabell Friedel und Barbara Weis stellten gestern die Planungen für das Großereignis, zu dem auch die gesamte Bevölkerung auf den Leopoldsplatz eingeladen ist, vor.

Vergangenes Jahr lehnte man ein Rahmenprogramm mit anschließender Übernachtung der Pedalritter am Neckar ab. Das trug der Verwaltung seinerzeit Kritik ein. Allerdings, so Tobias Soldner, sei man damals vom Tourveranstalter auch recht spät angefragt worden. Und um so eine Veranstaltung gut durchplanen zu können, brauche man halt einige Zeit. So habe man sich letztes Jahr nur mit einer Versorgungsstation für die Radler in der Au präsentiert und dafür durchweg positive Stimmen seitens der Gäste vernommen. Anschließend habe man sich für die diesjährige Tour schon früh beim Veranstalter beworben.

Für eine gute Planung des Eberbach-Aufenthalts der erwarteten gut 300 Radfahrer sei diesmal genügend Zeit vorhanden gewesen. Schon ab Herbst vergangenen Jahres habe sich die städtische KTS-Abteilung damit beschäftigt, um den Gästen einen angenehmen Aufenthalt am Neckar bieten zu können.

Das nunmehr 13. "Drei-Länder-Rad-Event" startet mit der ersten Etappe am Mittwoch, 25. Juli, morgens im hessischen Breuberg. Über Michelstadt, Erbach und Hetzbach geht's nach Beerfelden, wo in der alten Turnhalle Mittagsrast gemacht wird. Anschließend führt die Tour über Rothenberg zur Kaffeepause nach Hirschhorn und danach durchs Neckartal zum Zielpunkt Eberbach. Hier sollen die Radfahrer dann um etwa 17 Uhr auf dem Leopoldsplatz gebührend empfangen werden. Falls es regnen sollte, könne man problemlos in die Stadthalle ausweichen, erläuterte Soldner.

Egal, ob auf dem Platz oder in der Halle: Auf die Tourteilnehmer wartet allerhand: so können sie sich von Mitarbeitern des Reha-Zentrums kurz massieren lassen. Die warmen Füße dürfen ein Bad in kaltem Wasser des Brunnens vor dem Rathaus nehmen. Handtücher gibt's von der Stadt dazu. Die Angebote gelten laut Bernhard Martin ausdrücklich auch für Bürger, die zur Begrüßung der Tourteilnehmer kommen.

Bei Pfeil- und Büchsenwurfwettbewerben sowie Nägelschlagen können kleine Preise gewonnen werden. Die Mosbacher Kultband "The Bautzy's" unterhält mit flotten Rhythmen. Für die Verpflegung, die jeder selber bezahlen muss, sorgt das Restaurant am Leopoldsplatz. Ab 16.30 Uhr bis am folgenden Donnerstag um etwa 9 Uhr ist die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Luisen- und Friedrichstraße wegen der Veranstaltung gesperrt.

Etwa 180 der 300 Radfahrer haben eine Übernachtung gebucht, schätzt Barbara Weis. Die anderen fahren Tagesetappen mit. In Eberbach sind etliche Radfahrer untergebracht, für weitere gibt's Unterkünfte in der Umgebung, wohin die Radler abends per Bustransfer gebracht und morgens wieder abgeholt werden. Damit die Räder auch sicher verwahrt sind, dürfen diese nachts in der verschlossenen Dienstwagengarage der Stadt geparkt werden.

Am Donnerstag, 26. Juli, ist für die Tourteilnehmer auf dem Leopoldsplatz ein "Warm up" geplant, das unter Federführung von "Palestra"-Mitarbeitern stattfindet. Dermaßen gerüstet, kann's danach in neuer Frische auf Etappe Nummer zwei, die mit 109 Kilometern auch die längste ist, gehen. Die führt nach Mosbach und anschließend zum Mittagessen nach Robern. Von da wird über die Wanderbahn nach Hardheim und weiter nach Miltenberg geradelt, wo übernachtet wird. Am dritten und letzten Tag der Tour fahren die Teilnehmer nach Mönchberg, Elsenfeld, Großwallstadt, Eisenberg und anschließend durch das Mömlingtal zurück zum Ausgangspunkt nach Breuberg.