Eberbach-Lindach. (fhs) Gegen 13.30 Uhr stürzte am Freitagnachmittag der Geländewagen eines 79-Jährigen eine Böschung hinunter direkt ans Gleisbett der Bahnverbindung Mosbach-Eberbach an deren Streckenkilometer 24.900. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, jedoch die Bahnverbindung war wegen der Räumungsarbeiten weit über eine Stunde lang komplett gesperrt. Ein erster Zug voller Pendler passierte wegen der früheren Schlusszeiten zum Wochenende noch langsam die Unfallstelle, weitere Züge auf der Strecke wurden in den Bahnhöfen zurück gehalten. Nach Angaben der Deutschen Bahn AG waren insgesamt sechs Züge betroffen, die teils in bestimmten Streckenabschnitten (Neckarelz-Zwingenberg) ausfielen. Es kam zu Verspätungen von bis zu 19 Minuten. Die Gleissperrung wurde laut Polizei und Bahn AG um 15.07 Uhr wieder aufgehoben.

Da bei der Alarmierung von Polizei und Feuerwehr von einer eingeklemmten Person die Rede war, rückten neben Notarzt und Sanitäter fünf Fahrzeuge der Eberbacher Freiwilligen Feuerwehr aus den Abteilungen Lindach und Kernstadt mit 27 Mann unter Leitung von Kommandant Markus Lenk an die ungünstig gelegene Unfallstelle an. Die ursprünglich ebenfalls alarmierte Rockenauer Abteilung wurde nicht benötigt, da die Ungewissheit, auf welcher Neckarseite sich der Unfall zugetragen hat, geklärt war.

Gegenüber des Eberbacher Teilorts zwischen Rockenau und der Schleuse gibt es oberhalb der Bahnlinie einen Waldweg, an dem sich Privathütten befinden. Unterhalb des Zugangs zu einer der Hütten wollte der Eigentümer seinen Wagen auf regendurchnässtem Gelände wenden und geriet dabei über den Böschungshang. Sein Fahrzeug rutschte rund sechs Meter nach unten und stieß mit dem Motorblock frontal auf das Gleisbett.

Der herbeigerufene Notarzt versorgte den Leichtverletzten, dessen Ehefrau die Helfer alarmiert hatte. Die Feuerwehr zog mit einer Seilwinde das Fahrzeug nach oben aus dem Bereich der Bahngleise. Der herbeigerufene Abschleppdienst konnte den ebenfalls noch stark durchnässten Feldweg auf die Schnelle nicht zu Bergung und Abtransport nutzen.