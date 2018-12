Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Laternenstöckchen, Buchsbaumzweige, Bast und Schleifenbänder in den Eberbacher Farben Weiß und Blau liegen auf den niedrigen Tischchen in den Gruppenräumen aus. Styroporeier warten darauf, mit bunten Wachsmalkreiden verziert und aufs obere Ende der Stöckchen gesteckt zu werden. Rund zwanzig Mütter haben sich am Donnerstagabend im Kindergarten Regenbogen eingefunden, um unter fachkundiger Anleitung von zwei Erzieherinnen die Sommertagsstecken für ihre Kinder zu schmücken. Andere Eltern haben sich das Material mit nach Hause genommen, um dort die Stecken stilecht herzurichten. Einen Tipp, das um die Stecken gebundene Grünzeug in Form zu halten, steuert eine der jungen Mütter bei: "Mit Haarspray einsprühen - dann hebt's bis Sonntag."

"Auch mit den Kindern wird im Kindergarten jedes Jahr etwas für den Sommertagszug gebastelt", berichtet Leiterin Ingrid Schuh. Diesmal haben sie Haarkränze aus farbigem Krepppapier geflochten, die sie am morgigen Sonntag, neben den prächtigen Stecken, tragen werden, wenn es - wie in jedem Jahr - unter der Federführung des Bürger- und Heimatvereins und unter der musikalischen Begleitung des Fanfarenzugs wieder mit "Schtrih, schtrah, schtroh..." durch die Straßen der Stadt zur Theodor-Frey-Schule geht. Natürlich ist dann auch wieder der riesengroße Schneemann mit von der Partie, den die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach betreut. Dem Sommertagszug voraus wird die große Sommertags-Brezel getragen. Die vier traditionellen Butzen werden von den Pfadfindern des Stammes Silberreiher herausgeputzt und zum großen Spektakel an der Berufsschule geleitet.

Im Innenhof der Berufsschule werden dann gemeinsam die traditionellen Sommertagslieder gesungen, musikalisch unterstützt von der Katholischen Pfarrkapelle.

Das Programm beinhaltet kleine Vorträge, einen Tanz und natürlich den Höhepunkt: Die symbolische Vertreibung des Winters durch das Verbrennen des riesengroßen Schneemanns. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Sommertags-Brezel, gestiftet von Bäckern aus Eberbach und Pleutersbach sowie dem Bürger- und Heimatverein.

Info: Aufstellung zum Sommertagszug ist am morgigen Sonntag, 14 Uhr, am Neuen Markt.