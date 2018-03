Aus großem Umkreis auch von Eberbach, Waldbrunn und Neckarsteinach kamen Diskussionspartner, Sprecher und freiwillige Helfer zur Windkraft-Standortgegener-Informationsveranstaltung am Rande des Pferdemarkts in Beerfelden. Heute ist dort letzter Tag. Foto: Zimmer

Von Renate Zimmer

Beerfelden/Eberbach. Etwa 20 Bürgerinitiativen tragen die Veranstaltung "Windkraft Industrieanlagen - Fakten und Aussichten" am Pferdemarktwochenende. Vom nördlichen Odenwald, von der Bergstraße und Heidelberg bis hin zum Katzenbuckelgebiet und zum Kraichgau kamen Vertreter, um über die Problematik von Windkraftanlagen zu informieren und sich auszutauschen. Heute, Montag, gibt es nochmals zwei Vorträge um 11 und um 12.30 Uhr.

"Eigentlich wollten die Naturschützer nur einen Stand bei der Tierschau am Montag, um ihre Fledermäuschen zu zeigen und auf den Artenschutz aufmerksam zu machen," erklärt Frank Leutz aus Gammelsbach. Leutz ist Mitglied des Naturschutzvereins Sensbachtal, der im NordiCenter direkt beim Beerfeldener Pferdemarktgelände seine Physiotherapeutenpraxis mit Fitnessstudio betreibt.

Als die Stadt Beerfelden diesen Naturschützerstand verweigerte, stellte Leutz seine Räumlichkeiten dafür zur Verfügung. Daraufhin meldeten sich Bürgerinitiativen aus dem weiten Umkreis, und es entstand ein umfassendes Programm mit Vorträgen und durchgehend besetzten Informationsständen an allen drei Markttagen.

Auch die bundesweite Initiative "Vernunftkraft" war vertreten mit einer laufenden Beamerpräsentation in einem der Räume.

Bei dem Vortragsprogramm präsentierten die Windkraftstandortgegener die problematischen Aspekte von Windenergienutzung wie deren fragliche Wirtschaftlichkeit, die Bedrohung des Natur- und Artenschutzes bis hin zu Gesundheitsaspekten und befürchteteter Trinkwasserschädigung. Unter den Referenten in Beerfelden waren u.a. Dr. med. Dorothea Fuckert und Michael Hahl aus Waldbrunn.

In Gesprächen mit den gut informierten Diskussionspartnern, darunter auch Prof. Dr. Michael Opitz und Prof. Dr. Ute Gummich aus Eberbach-Gaimühle sowie Peter Weimar und Rainer Hofmann von der Bürgerinitiative "Greiner Eck", wurden zusätzliche Bedenken geäußert. Diese umfassten ein weites Spektrum, wie mangelnde Brandschutzvorgaben für die Windkraftanlagen, die Aussage, dass die Verantwortung für einen möglichen kostspieligen Abbau der Anlagen bei den Grundeigentümern statt bei den Betreibern liegt.

Bedenken galten auch Landschaftszerstörungen in China beim Abbau des in den Turbinen verwendeten Elements Neodym, für dessen letztendliche Entsorgung keine Pläne vorliegen.

Die Organisatoren Frank Leutz und Gisela Weinmann (Beerfelden) freuten sich über eine gut angenommene Veranstaltung in angenehmem Ambiente mit (noch) freiem Blick über den Odenwald.

Info: Heute, Pferdemarkt-Montag 13. Juli, spricht Rutengängerin Gisela Weinmann ab 11 Uhr im Beerfeldener NordiCenter über Trinkwasserschutz - Kriterium ohne Priorität im Genehmigungsverfahren" und stellt die Naturpädagogin Angelika Emig-Brauch ab 12.30 Uhr den "Wald - Lebensraum für Fledermäuse" vor.

Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikel stand in der Überschrift, das Treffen sei in Eberbach gewesen. Das ist falsch - es war in Beerfelden. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (RNZonline, G. Münstermann)